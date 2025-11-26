Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elda prepara una nueva edición de 'Sabor a Elda', con más propuestas gastronómicas y mayor participación de establecimientos. A.E.

Elda celebrará la tercera edición de 'Sabor a Elda' del 5 al 15 de marzo

Bares, restaurantes y pastelerías podrán inscribirse hasta enero para participar en el evento gastronómico de 2026

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elda

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

Elda se prepara para celebrar la III Edición de 'Sabor a Elda', el evento gastronómico que regresará del 5 al 15 de marzo con una firme apuesta por poner en valor la riqueza culinaria local. Durante dos fines de semana consecutivos, de jueves a domingo, bares, restaurantes, cafeterías y pastelerías de la ciudad ofrecerán menús, tapas y elaboraciones inspiradas en la tradición, el producto de proximidad y la creatividad.

Esta nueva edición refuerza el compromiso del evento con la gastronomía eldense, animando a los establecimientos participantes a presentar propuestas que reflejen los sabores e ingredientes característicos del municipio.

Para garantizar la calidad de las creaciones, se ha constituido un comité de expertos gastronómicos encargado de asesorar, orientar y evaluar cada propuesta, contribuyendo así a elevar el nivel culinario del certamen.

La edición anterior contó con 36 establecimientos inscritos y logró una respuesta excepcional por parte del público, con miles de personas disfrutando de las elaboraciones y un notable alcance en redes sociales y medios de comunicación.

De cara a 2026, el objetivo es seguir creciendo y ofrecer experiencias únicas que rindan homenaje a la cocina de Elda, al tiempo que la proyecten hacia el futuro con propuestas innovadoras y de alta calidad.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los establecimientos interesados en participar tienen de plazo hasta el 10 de enero de 2026 para inscribirse. La solicitud deberá presentarse en formato digital al correo saboraelda@quimicacreativa.com o de manera presencial en las oficinas de Quimicacreativa (C/ Manuel Maestre, 4), en horario de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 h y viernes de 8:00 a 14:00 h. Las bases completas y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en las páginas turismo.elda.es y elda.portaldelcomerciante.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros durante un descenso de rappel en Alicante
  2. 2 El alemán Blazic refuerza la portería del Hércules hasta 2027
  3. 3 El Millón de Euromillones toca en este municipio de Alicante
  4. 4 Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos Estrellas Michelin
  5. 5 El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch
  6. 6 Alerta por el descontrol de colonias felinas en un municipio de Alicante: «Genera problemas de convivencia»
  7. 7 La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
  8. 8 Cortes de tráfico y desvíos de autobuses el domingo por la Maratón Internacional Elche-Alicante
  9. 9 Alicante dispara el supereje deportivo de la Vía Parque con grandes obras que transformarán las pistas e instalaciones de los barrios
  10. 10 La Aemet reactiva la alerta amarilla en el norte de Alicante: estos son los municipios afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Elda celebrará la tercera edición de 'Sabor a Elda' del 5 al 15 de marzo

Elda celebrará la tercera edición de &#039;Sabor a Elda&#039; del 5 al 15 de marzo