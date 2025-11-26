Elda celebrará la tercera edición de 'Sabor a Elda' del 5 al 15 de marzo Bares, restaurantes y pastelerías podrán inscribirse hasta enero para participar en el evento gastronómico de 2026

Elda prepara una nueva edición de 'Sabor a Elda', con más propuestas gastronómicas y mayor participación de establecimientos.

Ismael Martínez Elda Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

Elda se prepara para celebrar la III Edición de 'Sabor a Elda', el evento gastronómico que regresará del 5 al 15 de marzo con una firme apuesta por poner en valor la riqueza culinaria local. Durante dos fines de semana consecutivos, de jueves a domingo, bares, restaurantes, cafeterías y pastelerías de la ciudad ofrecerán menús, tapas y elaboraciones inspiradas en la tradición, el producto de proximidad y la creatividad.

Esta nueva edición refuerza el compromiso del evento con la gastronomía eldense, animando a los establecimientos participantes a presentar propuestas que reflejen los sabores e ingredientes característicos del municipio.

Para garantizar la calidad de las creaciones, se ha constituido un comité de expertos gastronómicos encargado de asesorar, orientar y evaluar cada propuesta, contribuyendo así a elevar el nivel culinario del certamen.

La edición anterior contó con 36 establecimientos inscritos y logró una respuesta excepcional por parte del público, con miles de personas disfrutando de las elaboraciones y un notable alcance en redes sociales y medios de comunicación.

De cara a 2026, el objetivo es seguir creciendo y ofrecer experiencias únicas que rindan homenaje a la cocina de Elda, al tiempo que la proyecten hacia el futuro con propuestas innovadoras y de alta calidad.

Los establecimientos interesados en participar tienen de plazo hasta el 10 de enero de 2026 para inscribirse. La solicitud deberá presentarse en formato digital al correo saboraelda@quimicacreativa.com o de manera presencial en las oficinas de Quimicacreativa (C/ Manuel Maestre, 4), en horario de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 h y viernes de 8:00 a 14:00 h. Las bases completas y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en las páginas turismo.elda.es y elda.portaldelcomerciante.com.

Temas

Restaurantes

Elda