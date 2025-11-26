Elda amplía los lugares seguros para las mujeres Los espacios deportivos se incorporan a la Red Violeta municipal

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Elda sigue ampliando la Red Violeta impulsada para prevenir las agresiones sexuales y machistas. Las últimas en incorporarse son las instalaciones deportivas municipales, han anunciado este miércoles la concejala de Igualdad, María Gisbert, y el edil de Deportes, Enrique Quílez.

María Gisbert ha explicado que «se va a hacer partícipes a los centros e instalaciones deportivas de gestión municipal y, además, podrán participar las empresas y centros deportivos privados que deseen adherirse. El proyecto de creación de la Red Violeta lleva varias fases y la incorporación de los espacios deportivos es la última fase en este 2025».

La edil de Igualdad ha explicado que «la Red Violeta pretende crear un mapa de todos los lugares que de manera voluntaria se han adherido para crear espacios seguros y para enviar un mensaje de rechazo contra las agresiones a las mujeres. Además, conlleva un protocolo con una serie de medidas que deben conocer todos los establecimientos que se adhieran, así como la entrega de cartelería».

Las inscripciones a la Red Violeta están abiertas permanentemente y la información se encuentra en la página web municipal. Además, se puede consultar más información en la cuenta de la Unidad de Igualdad de Instagram @igualdad.elda, o solicitando la adhesión en unidadigualdad@elda.es o el telf. 678422822 (Whatsapp).

Casi 200 establecimientos

María Gisbert ha concluido animando «a clubes y entidades deportivas privadas a que se sumen a esta red de la que ya forman parte casi 200 establecimientos, locales de ocio, comercios, hostelería, asociaciones, cuartelillos, Fallas de Elda, FAVE... Queremos superar la barrera de los 200 puntos con los colectivos deportivos».

Por su parte, Enrique Quílez ha afirmado que «todos debemos poner de nuestra parte para combatir esta lacra y desde la Concejalía de Deportes haremos extensiva esa información a todos los clubes, especialmente a aquellos que utilizan nuestras instalaciones de manera continuada. Es importante que todos colaboremos de un modo coordinado ante cualquier caso de violencia machista».

El edil también ha hecho un llamamiento «a la ciudadanía porque todos debemos ser agentes cívicos para evitar cualquier agresión, cada uno de nosotros debemos ser un punto violeta para erradicar la violencia machista».