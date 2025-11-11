Elda enseña a las familias sobre el uso de las nuevas tecnologías entre los niños y niñas El programa incluye conferencias de expertos que tendrán lugar en diferentes centros escolares de la ciudad

Todo Alicante Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

Las nuevas tecnologías y su uso entre los niños y niñas son la temática que aborará la sexta edición de las Escuelas de Familias de Elda. La Agrupación Local de Ampas organiza un programa que incluye conferencias de expertos y que tendrán lugar en diferentes centros escolares de la ciudad. Las sesiones irán destinadas a las familias con hijos e hijas en los diferentes niveles educativos.

Programación de las sesiones

La primera sesión se dedicará a Educación Infantil y tendrá lugar en el CEIP Miguel Hernández, el viernes 14 de noviembre, de la mano de las psicólogas Isabel Sanz y Sara Navarro que hablarán sobre las pantallas y su uso entre los más pequeños.

Ampliar Cartel de la Escuela de familias. AE

La segunda conferencia la impartirá Magdi Iborra con el título 'Cerebros en construcción vs pantallas en expansión. Entender, acompañar y equilibrar en la era digital'. Esta sesión será en el CEIP Antonio Machado, el 21 de noviembre a las 15.30 horas, y estará dirigida a las familias que tienen hijas e hijos en Educación Primaria

Para Educación Secundaria visitará el 27 de noviembre Elda un gran conocedor del mundo digital como es Jesús Herrero, CEO de la empresa estatal RED.es. Jesús Navarro ofrecerá dos sesiones formativas para hablar y dar a conocer los secretos y entresijos que tienen las redes sociales que son de gran uso entre el alumnado adolescente de hoy en día.

La primera irá dirigida al alumnado de los institutos de Elda y se celebrará por la mañana en el Teatro Castelar. Por la tarde se dirigirá a las familias del ámbito adolescente, una etapa de grandes cambios en la personalidad y sensibilidad en los jóvenes y en la que lasmadres y padres deben estar muy pendientes de sus vidas e inquietudes. La conferencia será el 27 de noviembre, a las 19.00 horas, en el IES La Torreta.

Por último, el Instituto Tecnológico del Juguete ofrecerá el día 28 de noviembre, a las 19.390 horas en el CEIP Padre Manjón, una conferencia/taller sobre un importante estudio que ha realizado sobre el uso de pantallas y mostrarán las claves para elegir el mejor juguete para arrinconar el uso de pantallas por parte de las y los más pequeños.

Pantallas y juguetes

En palabras de la concejala de Educación, María Gisbert, «es muy importante para la formación de las familias porque se abordan temas de muchas actualidad como el uso de las pantallas o la elección de juguetes que no sean sexistas».

La edil ha agradecido la labor que realiza las Agrupación Local de Ampas con esta iniciativa «porque ofrece una programación muy interesante con charlas que aportarán muchas información a las familias».

Por su parte, Belén Maestre, en representación de la Agrupación de Ampas, ha explicado que «esta sexta edición hemos creído conveniente dedicarla al problema real que existe con las nuevas tecnologías y con el uso de las pantallas. Para ello, ofreceremos diferentes charlas que se centrarán en cada una de las etapas educativas».

Belén Maestre ha destacado que «en todas las conferencias contaremos con monitores de ocio y tiempo libre para atender a los niños y niñas y permitir que las madres y padres puedan asistir tranquilamente. Para hacer uso de este servicio se debe inscribir a los menores escaneando el código QR que aparece en los distintos carteles que se han realizado según la etapa escolar a la que van dirigidas las conferencias. Todas las charlas son gratuitas con entrada libre limitada al aforo del local».