Homenaje a las Ampas de Elda por su 30º aniversario Una jornada festiva en la Plaza Castelar el próximo 15 de noviembre celebrará esta efeméride

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:02

La Agrupación Local de Ampas de Elda cumple este año su 30 aniversario y para celebrarlo ha preparado una jornada festiva que tendrá lugar el viernes 15 de septiembre en la Plaza Castelar. Así lo han anunciado este viernes la concejala de Educación, María Gisbert, y el presidente de la Agrupación, Carlos Vicente.

La edil ha agradecido «a todas las familias que forman parte o en algún momento han formado parte de la Agrupación, colaboración con los centros educativos y con las administración para luchar por una educación pública de calidad. Gracias al convenio con la Agrupación podemos colaborar del Ayuntamiento, cubriendo aquellas necesidades que tienen las familias».

Por su parte, Carlos Vicente ha recordado que «esta entidad siempre ha tenido un carácter reivindicativo y de lucha siendo un altavoz de las inquietudes de las asociaciones de madres y padres de los distintos centros educativos de nuestra ciudad, el cual se ha transmitido con los años hasta el día de hoy. Durante estos 30 años han sido muchas las luchas y reivindicaciones que se han realizado y que con el tiempo se han hecho realidad, como por ejemplo nuevas instalaciones educativas y mejoras en las ya existente».

El presidente de la Agrupación Local de Ampas de Elda ha destacado que «la situación actual no tiene nada que ver los centros educativos de mediados de los años 90. Ahora contamos con la Xarxa Llibre o con actividades extraescolares gratuitas. La agrupación ha pasado de ser una entidad itinerante sin sede fija a contar con un local social y con recursos para poder dar apoyo y recursos a todas las asociaciones de madres y padres que existen en los centros educativos públicos de nuestra ciudad».

Por todo ello, para conmemorar los 30 años de historia, la Agrupación celebrará un encuentro festivo el próximo 15 de noviembre en la Plaza Castelar donde se realizarán, de 10 a 13 horas, distintas actividades como actividades de ocio y tiempo libre, actuaciones a cargo de alumnado de distintos centros educativos, una pequeña exposición retrospectiva con recortes de las distintas apariciones en prensa de la agrupación y un pequeño homenaje a las personas que han conformado las distintas juntas directivas que ha tenido la agrupación local de APAS en estos 30 años.

