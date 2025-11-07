Nace una nueva Brigada Verde en Elda para cuidar el patrimonio ambiental Añadirá a sus funciones de mantenimiento las de reducir riesgos ante inundaciones, incendios o deterioro de la biodiversidad

Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Emudesa, ha dado un paso firme hacia la conservación de su patrimonio natural con la creación de la Brigada Verde, un equipo especializado en la gestión y mantenimiento de las zonas forestales y naturales del municipio. Esta iniciativa busca abordar de manera eficiente las necesidades de conservación, prevención de incendios y mejora de los espacios naturales para el disfrute de la ciudadanía.

«La creación de la Brigada Verde responde a una de las principales demandas de la ciudadanía: el mantenimiento de la ciudad y su entorno. Con la puesta en marcha de este nuevo servicio nos hacemos cargo de ese requerimiento, muy necesario para nuestros espacios verdes», ha destacado la edil de Medio Ambiente, Cristina Rodríguez Armigen.

En este sentido, la finalidad principal de la brigada busca garantizar un medio ambiente saludable que mejore la calidad de vida de la ciudadanía, así como la protección de la biodiversidad, asegurando su equilibrio y desarrollo a largo plazo. También la conservación de los parajes naturales y la repoblación forestal «esenciales para mitigar los efectos del cambio climático», ha señalado la edil. A su vez, entre las tareas a realizar, también se incluyen el fomento de la educación medioambiental, promoviendo el conocimiento y el respeto por los espacios verdes entre la población.

Por otro lado, Armigen ha enumerado las actuaciones que la brigada tiene encomendadas para el próximo año, centradas en la conservación y mejora de los espacios naturales de Elda: mantenimiento y mejora de senderos, repoblación forestal y conservación de especies autóctonas, prevención de incendios forestales, atención de los huertos municipales, instalación y revisión de riego, entre otras. «Esta apuesta va más allá de lo ambiental, ha asegurado la concejala, es un modelo de servicio público cercano, donde cada euro invertido se traduce en bienestar colectivo. No hablamos solo de regar o podar árboles, sino de cuidar los espacios que nos unen y que definen nuestra calidad de vida» .

La edil ha querido reconocer la implicación del Director de Emudesa, Javier Rivera, y ha destacado la importancia de esta medida: «La gestión directa de este servicio a través de la empresa municipal nos permite optimizar recursos, ser más ágiles en la respuesta y garantizar un mantenimiento continuo de nuestros espacios naturales, lo que se traduce en la mejora de los servicios públicos. La Brigada Verde no solo actúa ante problemas, sino que los previene, lo que reduce riesgos antes inundaciones, incendios o deterioro de la biodiversidad. Esto mejora la eficiencia del servicio público y refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad».