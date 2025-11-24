Todo sobre la Marcha Popular de Bicicletas de Elda: nuevo recorrido, horario e inscripciones La convocatoria, impulsada por Participación Ciudadana y la FAVE, reúne a vecinos de todas las edades en una jornada festiva y reivindicativa

La Marcha Popular de Bicicletas de Elda volverá a reunir a familias y aficionados en una mañana con ambiente festivo. La propuesta, impulsada por el movimiento vecinal y el área municipal de Participación, tendrá este año como punto de arranque la Plaza Antonio Porpetta debido a los trabajos que se realizan en varias calles. Tras el recorrido, la jornada culminará en la Ficia con juegos, actividades divulgativas y distintos obsequios para quienes se animen a participar.

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elda (FAVE), organizan un año más la tradicional Marcha Popular de Bicicletas para conmemorar el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Así lo han anunciado la mañana de este lunes la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Pedrero; la presidenta de la FAVE, María Salud Corbí, junto a Pepe Busquier, vocal de la FAVE.

La edil ha explicado que la marcha en bicileta, que cumple su 38 edición, «se ha consolidado en una tradición muy querida en nuestra ciudad y que busca promover el uso de la bicicleta en la ciudad como medio de transporte, y fomentar un estilo de vida saludable. Trabajamos para que este día sea un reflejo de lo que queremos construir, una ciudad abierta y participativa que apuesta por la movilidad sostenible. Animamos a toda la ciudadanía a participar en la marcha y al resto de actividades que organiza la FAVE durante todo el año».

La marcha dará comienzo a las 9.30 con la concentración previa y la salida prevista a las 10.30. Este año el recorrido se ha modificado a causa de las obras, por lo que el punto de partida será la Plaza Antonio Porpetta. También habrá pequeñas modificaciones en el recorrido habitual en la zona de los mercadillos de San Francisco y del Mercado Central. El final será, como siempre, en la Plaza de la Ficia, lugar donde finaliza la marcha y donde a partir de las 11.00 horas se llevarán a cabo diferentes actividades lúdico-educativas y sorteos.

Pepe Busquier ha recordado que «los participantes, que recibirán una camiseta de regalo, deberán inscribirse antes de la salida en la misma Plaza Antonio Porpetta y deberán ir provistos de casco. Además, los menores de 12 años deberán ir acompañados de sus padres o tutores».

Por otra parte, María Salud Corbí ha dado a conocer los detalles de la II Semana Ciudadana y Cultural de la FAVE, que en esta ocasión se desarrollará del 15 al 19 de diciembre. «Creemos que es una programación muy ambiciosa y esperamos que todo salga bien y que cuente con mucha participación de la ciudadanía. Queremos agradecer a todos los colectivos que colaboran con nosotros, especialmente a la Fundación Paurides que es un referente cultural de nuestra ciudad».

La programación de la Semana Cultural de la FAVE: Lunes, 15 de diciembre. Mesa redonda: 'Acceso a la vivienda. Un espacio de diálogo sobre la realidad del acceso a la vivienda y las políticas locales'.

Martes, 16 de diciembre. Mesa redonda: 'Descubriendo a nuestros nuevos vecinos en Elda ¿Será racismo?'

Miércoles, 17 de diciembre. Presentación del libro 'El reino de Belmonte', de Alfonso Mateo Sagasta y charla coloquio 'Ciudadanos frente a la administración'.

ueves, 18 de diciembre. Recital de poesía en colaboración con el Taller de Lectura Paurides: 'La poesía hecha canción'.

Viernes, 19 de diciembre. Encuentro literario con Elia Barceló y charla coloquio: 'Identidad ciudadana en la literatura'.

Por último, Lorena Pedrero ha concluido destacando «la importancia de estas jornadas que demuestran la fuerza y la vitalidad del movimiento vecinal para generar espacios de encuentro, convivencia y debate. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana agradecemos el esfuerzo y la labor de las asociaciones y de la FAVE por su implicación en la mejora de nuestros barrios y en la construcción de una ciudad más cercana y más plural».

