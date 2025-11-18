Elda acogerá el taller 'Arquieduca ConstruLAB' para acercar la arquitectura y el patrimonio a los colegios El programa combinará actividades prácticas y una ruta guiada por espacios emblemáticos de la ciudad

La Casa de la Viuda de Rosas acogerá el taller 'Arquieduca ConstruLAB', que unirá creatividad y aprendizaje sobre el patrimonio eldense.

Ismael Martinez Elda Martes, 18 de noviembre 2025, 11:47

La Casa de la Viuda de Rosas será el escenario del taller 'Arquieduca ConstruLAB', una iniciativa educativa y creativa organizada por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) que se celebrará el 27 de noviembre en Elda. La actividad, dirigida a estudiantes de entre 8 y 16 años, pretende acercar la arquitectura a los más jóvenes y fomentar el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico de la ciudad.

La propuesta fue presentada durante la mañana de este pasado 17 de noviembre por la concejala de Educación, María Gisbert, junto a la representante comarcal del CTAA, Maribel Requena, y el edil de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez. Gisbert ha agradecido al colegio profesional «por traer a nuestra ciudad esta actividad tan enriquecedora que permitirá al alumnado descubrir el patrimonio desde la perspectiva de la arquitectura», y ha animado a la ciudadanía a participar «en una propuesta educativa y cultural muy interesante».

Requena explicó que el taller forma parte del Ciclo Patrimonio, un programa impulsado por el CTAA para fomentar la mirada crítica sobre el entorno construido. «Arquieduca ConstruLAB invita a los jóvenes a explorar la arquitectura como un juego creativo y colaborativo», señaló, destacando que se desarrollará en la Casa de la Viuda de Rosas, edificio emblemático de los años veinte que combina elementos modernistas y neoclásicos.

En este espacio, los participantes reinterpretarán el patrimonio local mediante retos constructivos con piezas gigantes tipo lego, cartón y materiales escolares, inspirándose en referentes como el Castillo-Palacio de Elda o el Casino Eldense.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con una ruta guiada por enclaves patrimoniales como el Refugio Antiaéreo, el Castillo y la calle Nueva, acompañados por arquitectos y personal técnico municipal. A mediodía se ofrecerá una conferencia del estudio Efe al Cubo sobre el proyecto de recuperación del refugio antiaéreo. Por la tarde, el taller se desarrollará en la Casa de la Viuda de Rosas y finalizará con la entrega de diplomas y premios a las 19:30 horas.

«Es fundamental que los jóvenes vean que su entorno está lleno de talento», añadió Requena, destacando la participación de profesionales locales como mentores de la actividad.

Por su parte, Iñaki Pérez subrayó que este tipo de iniciativas «no solo ayudan a conocer el patrimonio, sino también a reflexionar sobre la ciudad y a implicar a las nuevas generaciones en su conservación».

El taller, organizado por el CTAA y el COACV con la colaboración del Ayuntamiento de Elda, es gratuito pero requiere inscripción previa a través del correo colegio@ctaa.net . Con esta propuesta, Elda se suma a una red de municipios comprometidos con la educación arquitectónica y la divulgación del patrimonio histórico.

