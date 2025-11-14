Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los nuevos vehículos antidanas de la Policía Local de Alicante
El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, frente al estanque vallado. TA

Esta es la medida preventiva que ha tomado Elche ante la gripe aviar

El Ayuntamiento ha lanzado un mensaje de tranquilidad ya que por el momento no se ha detectado ningún caso en el municipio

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:16

Comenta

La amenaza de la gripe aviar ha llevado al Gobierno a tomar medidas como el confinamiento de aves de corral por todo el país. Las administraciones locales también están tomando medidas preventivas ante el potencial pandémico de este virus.

Su proximidad a humedales como El Hondo o el Clot de Galvany convierte a Elche en uno de los municipios de la provincia donde más centrada está la atención de las autoridades sanitarias. Es por ello que el consistorio ilicitano ha anunciado una medida preventiva, a pesar de que aún no haya constancia de casos en el municipio.

La medida consistirá en la instalación --este mismo viernes-- de un vallado perimetral provisional y una malla superior protectora en el estanque de los patos del Parque Municipal. La medida quiere evitar la entrada de aves externas que pudieran transmitir la enfermedad a los ejemplares del estanque.

El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román ha explicado que estas actuaciones «permiten proteger a las aves que tenemos en el Parque Municipal, que están totalmente sanas, evitando que puedan estar en contacto con otras aves salvajes que puedan llegar a estar infectadas». Además, ha señalado que el vallado marcará una distancia de seguridad con los visitantes «con el objetivo de que nadie pueda acercarse a menos de tres metros del perímetro».

Prevención y vigilancia

Román ha subrayado que la prioridad es la prevención y la vigilancia, pero ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad ya que «en Elche no se ha detectado ningún caso de gripe aviar, ni en el Parque Municipal ni en los parajes naturales del Hondo o el Clot de Galvany». El edil ha añadido que el Ayuntamiento mantiene un seguimiento constante y activará de inmediato los protocolos si se encontrara algún ave enferma o fallecida.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El concejal también ha recordado la importancia de no alimentar a los patos ni permanecer cerca de las aves, especialmente en el caso de ejemplares salvajes. «Es muy difícil que esta enfermedad pase de un ave al ser humano, pero debemos ser responsables y respetar las medidas de seguridad», ha apuntado.

