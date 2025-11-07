45 municipios de Alicante se ven obligados a confinar sus aves de corral a partir de este lunes para evitar riesgos de pandemia aviaria El Gobierno ha adoptado la medida ante la proliferación de casos de gripe aviar en Europa | Las localidades afectadas se encuentran cerca de humedales como el Hondo de Elche, la Marjal de Pego-Oliva, o la Mata de Torrevieja

Este lunes entra en vigor en todo el país una medida de calado para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, todo después del repunte de casos que se está registrando en Europa. La medida, aprobada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ordena el confinamiento de aves de corral en zonas de especial riesgo, que en la provincia de Alicante afecta a un total de 45 municipios.

El riesgo en estas localidades viene dado porque se encuentran próximas a humedales o situadas en rutas migratorias con riesgo epidemiológico. Los humedales en cuestión son las Salinas de Santa Pola y el Parque Natural de El Hondo de Elche, la Marjal de Pego-Oliva, y las lagunas de La Mata y Torrevieja. Así queda reflejado en la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, que establece medidas específicas de protección frente a la influenza aviar.

Los 45 municipios afectados Albatera, Algorfa, Almoradí, L'Atzúbia, Benejúzar, Beniarbeig, Benidoleig, Benijófar, Benimeli, Callosa de Segura, Catral, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Daya Vieja, Dénia, Dolores, Elche (Elx), Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Ondara, Orba, Orihuela, Pedreguer, Pego, Pilar de la Horadada, Els Poblets, Rafal, Ràfol d'Almúnia (el), Rojales, Sagra, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Sanet y Negrals, Santa Pola, Tormos, Torrevieja, Vall de Gallinera, Vall de Laguar (la), Vall d'Ebo (la) y El Verger.

Las limitaciones incluyen la prohibición de utilizar pájaros de los órdenes Anseriformes y Charadriiformes como señuelo, así como la de criar patos y gansos junto con otras aves de corral. También se prohíbe criar aves de corral al aire libre. No obstante, Agricultura ha precisado que, cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

En ese caso, las aves deberán alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de estas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.

Prohibición para festejos y certámenes

Asimismo, queda prohibido suministrar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo que dicha agua haya sido tratada para garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar. Los depósitos de agua situados en el exterior, requeridos por motivos de bienestar animal, deberán protegerse adecuadamente frente a las aves acuáticas silvestres.

También se prohíbe la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en centros de concentración de animales, incluidos certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier otra concentración de aves.

Para el resto del territorio, Agricultura ha recordado la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas —especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres—, reforzar la vigilancia pasiva y notificar de inmediato cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.