Agricultura asegura que «no habrá desabastecimiento» de pescado y marisco en Navidad pese al recorte de días para faenar El ministro Luis Planas avanza que el objetivo del Gobierno es aumentar las jornadas en las que podrán salir los buques pesqueros en 2026

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:16 | Actualizado 14:23h.

«No existirán problemas de desabastecimiento» de pescado y marisco para Navidad. Así lo ha asegurado el ministro de Agricultura, que ha reconocido que el año pasado «tuvimos problemas con la cantidad de gamba roja por la disponibildiad de días para las capturas», por lo que desde el Gobierno habilitaron un porcentaje de los días de 2025 para permitir pesca adicional durante la campaña navideña del 2024.

El ministro ha comparecido durante una visita a Valencia en la que ha tratado distintos temas de actualidad, entre ellos el confinamiento de las aves de corral por la gripe aviar o los días de pesca para los barcos de arrastre del mediterráneos, castigados cada año con reducciones importantes.

Planas se ha mostrado sensible con el tema y ha asegurado que «no hay Mediterráneo sin pescadores» y avanza que negociará con el comisionado de la Unión Europea, Costas Kadis, en los próximos días para tratar de aumentar los días de faena en el año 2026. Este ejercicio los buques alicantinos, 114 de los 201 de la Comunitat, han podido faenar entre 120 y 130 días, una cifra que se ha quedado corta en muchos casos.

El ministro ha resaltado que es su objetivo «tener más días para faenar en el 2026» y asegura que los informes científicos «muestran que los stocks de pescado están mejorando y las capturas están yendo bien». En este sentido insiste que Kadis se ha mostrado «dispuesto a estudiar fórmulas al respecto» y «esperamos poder dar buenas noticias antes de finales de año».

El aumento de los días de faena en el Mediterráneo será el prinicpal tema que tendrán sobre la mesa ambos mandatarios durante su próxima reunión en el mes de diciembre. Además, el Gobierno asegura que «estamos coordinados con las comunidades autónomas del Levante para adoptar estas posiciones».

En cuanto a los temas que pedirá al comisario de la UE, a parte de la negociación de días extra, Planas tratará de recuperar las negociaciones relacionadas con subvenciones para seguir renovando las flotas en materia de sostenibilidad medioambiental.

El ministro cifra en 600 buques de arrastre los que se encuentran en el Mediterráneo y que son los que proporcionan mayor capacidad de captura «tanto de proximidad como en aguas profundas y, en particular, la gamba, que es uno de los objetos más preciados de las capturas».