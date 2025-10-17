Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil sorprende a un narco con más de 22 kilos de marihuana durante un control de tráfico en la autopista de Alicante
Benidorm es el único destino que resiste la comparativa con el mismo periodo de 2024 Visit Benidorm

La dana 'Alice' y la ausencia de puente festivo por la Hispanidad merman la ocupación hotelera en la provincia de Alicante

La Costa Blanca salda la primera quincena de octubre con bajadas de hasta ocho puntos respecto a 2024 | Solo Benidorm mantiene registros

Nicolás Van Looy

Nicolás Van Looy

Benidorm

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:18

Comenta

La primera quincena de octubre ha dejado un balance irregular para el sector hotelero de la provincia de Alicante, marcado por la ausencia del festivo del Día de la Hispanidad y, por lo tanto, la falta de un puente nacional y el impacto de la inestabilidad meteorológica. Todo ello, factores que han frenado la demanda y provocado un retroceso generalizado respecto a 2024, especialmente en la Costa Blanca y Alicante Sur, donde la ocupación cae entre seis y ocho puntos.

Sólo Benidorm mantiene el tipo, repitiendo prácticamente los registros del pasado año con una ocupación media del 88,2%, frente al 88,4% de 2024. Una vez más, el principal destino turístico de la provincia demuestra su resiliencia y madurez, resistiendo los vaivenes del calendario y consolidando su posición como referente del turismo mediterráneo.

Con más de 40.000 plazas hoteleras, Benidorm logra mantener un nivel de actividad sostenido gracias a una demanda sólida y diversificada. El mercado británico continúa liderando las llegadas, con una cuota del 47,2%, ampliando su ventaja respecto al año anterior. Le sigue el turismo nacional (36,5%), que mantiene una base fiel a pesar del contexto menos favorable. Bélgica, Países Bajos e Irlanda completan el reparto internacional, confirmando la diversificación del destino.

Por categorías, los hoteles de tres y cuatro estrellas mantienen cifras muy estables (89,4% y 87,8%, respectivamente), lo que refleja una estrategia equilibrada de precios y oferta. De cara a la segunda mitad del mes, las previsiones apuntan a un 81,9%, una ligera bajada habitual en el tramo otoñal pero que sigue situando a Benidorm en niveles de referencia nacional.

La Costa Blanca modera su ritmo

El resto de la provincia muestra una moderación general en el inicio del otoño. La Costa Blanca alcanza un 77,4% de ocupación, seis puntos por debajo del pasado año, mientras que Alicante Sur desciende hasta el 68,4%, frente al 77,9% de 2024. Una corrección que el sector considera «normal» para estas fechas, tras el repunte del verano y con una demanda que ahora se concentra en fines de semana y escapadas cortas.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El turismo nacional mantiene su peso estructural, representando el 29,9% de las estancias en la Costa Blanca y el 33,5% en Alicante Sur. En el mercado internacional, el Reino Unido sigue siendo el gran motor (19,5% y 17,4%), con Irlanda, Bélgica y Países Bajos contribuyendo de forma estable.

Los establecimientos de cuatro estrellas son los que mejor aguantan la caída de la demanda, con ocupaciones que superan el 85% tanto en la Costa Blanca como en Alicante Sur. En cambio, los tres estrellas acusan el retroceso más fuerte, bajando hasta el 67,8% y el 57%, respectivamente.

Las reservas ya confirmadas para la segunda quincena (69,7% en la Costa Blanca y 61,5% en Alicante Sur) anticipan una transición ordenada hacia el final de temporada, marcada por una clientela fiel y por el peso creciente de las escapadas gastronómicas y de fin de semana.

Un sector que prioriza la rentabilidad sobre las cifras

Desde el sector hotelero se insiste en que el objetivo ya no es superar los registros de ocupación o de pernoctaciones, sino mantener la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad en todas sus vertientes: económica, social y medioambiental. La clave, apuntan, pasa por consolidar la calidad y la estabilidad antes que por perseguir récords numéricos.

Con estos resultados, Benidorm confirma su liderazgo y la Costa Blanca avanza hacia un cierre de temporada ordenado, apoyada en la fidelidad de su visitante nacional y británico. El litoral alicantino mantiene así su condición de destino preferente durante todo el año, incluso cuando el calendario se aleja del verano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La plaza de toros de Alicante transforma el ruedo en la gran carpa bávara del Oktoberfest
  2. 2 Prisión provisional para tres de los detenidos por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante
  3. 3 Ryanair lanza una oferta en sus vuelos para viajar a mercadillos navideños desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 El velero más grande del mundo regresa al puerto de Alicante antes de su última ruta a Marruecos
  5. 5 La Policía Nacional aborta una okupación en Alicante en plena madrugada y detiene a las tres implicadas
  6. 6 Alicante convierte los muros de hormigón de Las Cigarreras en jardines verdes
  7. 7 Un hundimiento de calzada obliga a cortar la Vía Parque de Alicante en sentido norte-sur
  8. 8 Dispara a su hermana en Santa Pola y trata de volver al piso tras el tiroteo: detenido y en prisión
  9. 9 Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»
  10. 10 Homenaje a la historia viva de la medicina en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La dana 'Alice' y la ausencia de puente festivo por la Hispanidad merman la ocupación hotelera en la provincia de Alicante

La dana &#039;Alice&#039; y la ausencia de puente festivo por la Hispanidad merman la ocupación hotelera en la provincia de Alicante