Dos turistas sentadas en el paseo de Benidorm. EFE/Morell

Benidorm no entiende de temporadas bajas: arranca octubre con más de 40.000 plazas en sus hoteles

Ya tiene reservado el 86,4% de sus camas de cara a la primera quincena del mes | La Costa Blanca y Alicante Sur experimentan importantes caídas en el inicio de otoño

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:23

Benidorm será, un año más, uno de los destinos favoritos de los turistas en el Mediterráneo. La capital turística de la Comunitat no entiende de temporadas bajas y ha puesto en marcha 40.000 plazas hoteleras, liderando en todo el territorio el arranque del sector en otoño.

Así, según avanzan desde la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunitat (Hosbec), el 86,4% de las camas están reservadas de cara a la primera quincena del mes otoñal, por encima de los datos del mismo periodo del pasado año. Una cifra que apunta «que Benidorm seguirá encabezando el aranque del otoño en términos de ocupación y consolidando su posición como uno de los destinos más resilientes del Mediterráneo», destacan desde la patronal.

La ocupación de Benidorm bajará ligeramente respecto a septiembre, que se ha cerrado por encima de un 90%. Septiembre es el último mes del verano y de la temporada alta, pero, al igual que el año pasado, Benidorm aguanta el pulso y apuesta por mantener gran parte de su oferta en temporada baja.

De nuevo se espera que los británicos sean los grandes artífices de los buenos datos del inicio de octubre. El pasado septiembre supusieron más de un 46% de las pernoctaciones y, junto con los españoles, aglutinaron el 80% del total de turistas llegados. También tendrán una importante presencia turistas de Irlanda, Bélgica y Países Bajos, destinos con menos cuota pero con números sólidos.

Precisamente desde Hosbec buscarán a principios de noviembre seguir consolidando el mercado británico en la World Travel Market de Londres. Y es que este país supone un 47% del mercado hotelero en Benidorm y el 24% en la Costa Blanca.

Previsiones a la baja en la Costa Blanca

Tanto la Costa Blanca como Alicante Sur experimentarán un inicio de año mucho más flojo que Benidorm, fruto de la moderación del turismo en octubre. Hosbec detalla que para la primera quincena, las reservas en los hoteles de la Costa Blanca se sitúan en un 77%, seis puntos porcentuales menos que hace un año, mientras que en Alicante sur caen en 9,4 puntos, hasta un 74% de ocupación.

«Eso sugiere que la prolongación del verano mantiene efecto, pero con menor intensidad que el año pasado», explican desde el sector, que indican la importancia «de activar ventas de última hora y medidas comerciales que compensen la menor previsión».

