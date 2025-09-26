La Costa Blanca se promociona en Alemania con un 'press trip' Siete periodistas alemanes han visitado la provincia para conocerla de primera mano

Inés Rosique Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:35

El Patronato Costa Blanca ha colaborado con la OET de Múnich para desarrollar un viaje de prensa con el fin de promocionar a la provincia. Desde el pasado martes y hasta este sábado un grupo de siete periodistas alemanes ha visitado Alicante para conocer de primera mano su amplia oferta turística, especialmente la vinculada con la gastronomía y con la salud y el bienestar.

Una clase de yoga, una visita a una almazara, un itinerario senderista por la Ruta de los Molinos de Banyeres de Mariola, una sesión de 'breathwork', una excursión a la pasarela de Relleu, un recorrido por el Palmeral de Elche o un paseo en bici por el Parque Natural El Fondo son algunas de las numerosas actividades que durante estos días está realizando el grupo.

Después de la estancia en la provincia estos periodistas escribirán distintos reportajes y noticias sobre la Costa Blanca que se publicarán en los medios de comunicación alemanes. «Se trata de una forma diferente de promocionar nuestro destino, basada en las experiencias personales de los periodistas que nos visitan», ha explicado el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo.

El Patronato continúa de este modo con las acciones de promoción que este año está llevando a cabo en distintos países de Europa con el objetivo de incrementar el flujo de visitantes a la Costa Blanca.

«El mercado alemán ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, como así lo demuestra el aumento de las conexiones con el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández», ha señalado Mancebo, quien, en este sentido, ha detallado que «en este último semestre de 2025 la provincia enlaza con el país germano con vuelos a Múnich, Colonia, Dusseldorf, Hamburgo, Stuttgart, Berlín, Bremen Karlsruhe, Memmingen, Muenster, Frankfurt, Núremberg y Padderborn».