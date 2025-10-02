Las cinco noticias más destacadas de este jueves 2 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La Policía Nacional celebra el día de su patrón en la ciudad de Alicante.

Jueves, 2 de octubre 2025

1 Golpe a los macrodepósitos del puerto: Alicante deniega la licencia de obra por carecer de autorización

El Ayuntamiento de Alicante continúa con su negativa a instalar los macrodepósitos en el puerto de Alicante. Ha sido este jueves cuando la Concejalía de Urbanismo ha emitido un decreto de denegación de la licencia de obra mayor solicitada por la empresa XC Business 90 S. L. para el centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el muelle 19. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Condenados tres promotores, un arquitecto municipal y el exalcalde por la trama de los chalets ilegales de Llíber

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a tres promotores urbanísticos, a un arquitecto municipal y al exalcalde de Llíber (Alicante) José Mas (PP) en la trama de los cerca de 300 chalets ilegales construidos en esta localidad de la Marina Alta entre 1999 y 2003. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Podemos planea un boicot sobre la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche

La gran inversión de 1.154 millones de euros en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández está en jaque. Podemos ha confirmado que rechazará la Ley de Movilidad Sostenible y, con ello, boicoteará la futura ampliación de la terminal provincial, prevista para el periodo 2027-2031. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La provincia de Alicante cierra el verano con la destrucción de 3.200 empleos en septiembre

Como viene siendo habitual cada año, la provincia de Alicante vuelve a cerrar el verano con una caída del empleo. Septiembre llega a su fin con 770.225 afiliados a la Seguridad Social, 3.253 menos que los datos registrados en agosto y 11.000 cotizantes menos que el récord absoluto alcanzado en el mes de julio. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Orgullo azul en Alicante con el homenaje de la Policía Nacional a su patrón, los Santos Ángeles Custodios

La Policía Nacional ha celebrado el día de su patrón en la ciudad de Alicante. Los efectivos de la Comisaría Provincial se han dado cita este martes, 2 de octubre, en la plaza del Puerto Viejo de la ciudad para condecorar la labor de distinguidos agentes y distinguir la labor de ciudadanos.

