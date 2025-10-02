La provincia de Alicante cierra el verano con la destrucción de 3.200 empleos en septiembre

Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un repartidor en el centro de Alicante.. Miriam Gil

Con 770.225 afiliados a la Seguridad Social pierde 11.000 ocupados respecto a julio, cuando se alcanzó récord absoluto | El paro se reduce ligeramente con 255 personas

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:06

Como viene siendo habitual cada año, la provincia de Alicante vuelve a cerrar el verano con una caída del empleo. Septiembre llega a su fin con 770.225 afiliados a la Seguridad Social, 3.253 menos que los datos registrados en agosto y 11.000 cotizantes menos que el récord absoluto alcanzado en el mes de julio.

Se trata de la segunda cifra más baja de afiliados mensuales desde que arrancó la temporada alta en Alicante, superando tan solo al mes de abril pero por detrás de mayo, según datos del Ministerio de Seguridad Social publicados este jueves. Alicante vuelve a notar el final de verano, al igual que en 2024, cuando también se destruyeron unos 3.000 empleos entre agosto y septiembre.

Las dos ramas mayoritarias, la hotelería y el comercio, son las que experimentan las mayores reducciones. En el caso de la primera, esta pierde más de 3.000 cotizantes, mientras que el comercio experimenta una bajada en el número de afiliados de 4.100 personas.

La caída mensual es mucho menor gracias al buen comportamiento de la industria manufacturera, que suma más de 1.000 nuevos cotizantes, y al sector educativo, que con la vuelta de las vacaciones la afiliación crece en este grupo en más de 2.000 personas, según la Seguridad Social.

En cuanto al paro, este se reduce ligeramente en 255 personas hasta llegar a las 118.079 personas, más de 71.000 de ellas mujeres, según los registros del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) correspondientes a este septiembre. El buen comportamiento de la construcción, que reduce el número de parados en 434, y de la industria, que hace lo propio en 171 personas, ayuda a mitigar el efecto de los servicios, que suman casi 150 nuevos desempleados.

Contratación

En cuanto a la contratación esta crece en un 41%, con 13.388 contratos nuevos y 45.693 firmados en todo septiembre. Según el SEPE, 24.642 fueron indefinidos, 9.466 más que el mes anterior y un crecimiento del 62%. Por el lado de los temporales, con 21.051 firmas, se incrementaron un 23% en septiembre.

