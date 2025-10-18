Cazadores de aviones toman el Aeropuerto de Alicante-Elche 60 entusiastas de la fotografía se han dado cita para captar las mejores instantáneas de aeronaves

Participantes en la octava edición del 'Spotter Day' en el Aeropuerto de Alciante-Elche.

Pau Sellés Alicante Sábado, 18 de octubre 2025, 14:24

Los amantes de la fotografía aeronáutica han tenido este sábado una cita en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. La jornada de puertas abiertas llamada «Spotter Day» ha reunido a 60 apasionados 'cazadores' de aeroplanos que con sus cámaras fotográficas han tomado las mejores instantáneas de aterrizajes y despegues en el aeropuerto alicantino.

La jornada ha comenzado a primera hora de la mañana con la acreditación y el traslado de los spotters a dos ubicaciones estratégicas, próximas a las cabeceras de pista, que han permitido una visión privilegiada de la intensa operativa aeroportuaria.

Además, como en anteriores ocasiones, el aeropuerto alicantino ha facilitado el aparcamiento y un almuerzo para los asistentes. El «VIII Spotter Day» se consolida, así, como una cita imprescindible para los amantes de la aviación y la fotografía que cuenta, además, con una amplia difusión en redes sociales.

Fotografía de precisión

La fotografía aeronáutica consiste en capturar imágenes desde aeronaves o de ellas mismas, combinando aspectos técnicos y artísticos. Incluye la fotografía aérea, usada con fines cartográficos, científicos o paisajísticos, y la fotografía de aviación, que retrata aviones, aeropuertos y maniobras en vuelo.

Esta disciplina requiere conocimientos de fotografía y aviación, ya que factores como la velocidad, la altitud y las condiciones atmosféricas influyen en el resultado, permitiendo obtener perspectivas únicas del entorno y de las aeronaves.