Cazado 'in fraganti': otro vertido ilegal en El Campello acaba en multa

La Policía Local de El Campello ha identificado al autor de un nuevo vertido ilegal de restos de obra y enseres en un paraje del municipio. El Ayuntamiento de este municipio de Alicante ya ha procedido a sancionar.

Ha sido este lunes cuando los agentes han localizado un vertido en la calle Els Ports, donde se habían abandonado ventanales, tuberías, muebles y diversos materiales procedentes de obras particulares.

Gracias a la rápida intervención de los agentes y a las diligencias realizadas, se logró identificar al presunto responsable de este nuevo vertido ilegal en El Campello.

Esta actuación que se enmarca en las labores de control y vigilancia que la Policía Local de El Campello desarrolla de forma continua para prevenir conductas incívicas y proteger el entorno urbano y natural.

Tal y como establece la normativa municipal vigente en materia de limpieza viaria y gestión de residuos, la conducta detectada será objeto de un expediente sancionador.

En los próximos días, el infractor recibirá la notificación oficial correspondiente, en la que se fijará una sanción económica comprendida entre 300 y 600 euros, en función de la gravedad de los hechos y de los criterios técnicos que se aplican en estos procedimientos administrativos.

El Ayuntamiento de El Campello recuerda que el abandono irregular de residuos constituye una infracción y que existen canales habilitados para la correcta gestión de restos de obra, mobiliario y otros enseres.

Asimismo, insiste en la importancia de actuar con responsabilidad y civismo, especialmente en un municipio que trabaja de manera constante por preservar sus espacios naturales y garantizar un entorno limpio y seguro para todos los vecinos.