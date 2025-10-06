Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Representantes de Calpe, entre los asistentes a la gala Viles en Flor celebrada en Alberic. A.C.

Calpe reafirma su compromiso ambiental: tres Flores de Honor reconocen su gestión sostenible

El municipio destaca en la gala Viles en Flor por su modelo de planificación verde, educación ambiental y conservación natural.

Ismael Martinez

Calpe

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:10

Comenta

Calpe ha sido nuevamente reconocida con tres Flores de Honor en la VIII Gala Viles en Flor Comunitat Valenciana, celebrada este año en Alberic (Ribera Alta). Este galardón, impulsado por la Fundación ASFPLANT (Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunitat Valenciana), premia el compromiso de los municipios con la sostenibilidad, la mejora ambiental y el embellecimiento urbano.

El programa Viles en Flor promueve el desarrollo sostenible a través del cuidado de parques, jardines, arbolado urbano y paisajismo, además de fomentar la educación ambiental y la participación ciudadana. Cada año, un jurado técnico otorga entre una y cinco Flores de Honor tras evaluar las acciones realizadas por los municipios participantes. En esta edición, Calpe ha revalidado su triple distinción, consolidando su posición entre las localidades referentes en gestión verde y respeto medioambiental, destacan fuentes municipales.

El jurado ha valorado especialmente el esfuerzo del municipio en la conservación de su entorno natural y en la gestión de los espacios públicos ajardinados. Calpe cuenta actualmente con 437.010 m² de zonas verdes, lo que supone una ratio de 19,23 m² por habitante, y con 115 especies vegetales distintas en sus espacios urbanos. Además, alberga tres endemismos únicos (Silene ifacensis, Allium subvillosum y Teucrium buxifolium subsp. ifacensis) y entornos naturales singulares como el Parque Natural del Peñón de Ifach, las Salinas de Calp y varias microrreservas de flora.

Este reconocimiento no solo pone en valor el trabajo ya realizado, sino que impulsa nuevos objetivos en materia de sostenibilidad local. El Ayuntamiento de Calpe ha expresado su agradecimiento al equipo técnico y al personal de jardinería municipal por su implicación, así como a la ciudadanía por su colaboración diaria en el cuidado del entorno urbano.

Entre los próximos retos, el consistorio se plantea incorporar tecnología en la gestión del riego y mantenimiento, ampliar las zonas verdes y corredores ecológicos, y potenciar la educación ambiental y la jardinería participativa, con el objetivo de alcanzar la cuarta Flor de Honor en próximas ediciones.

