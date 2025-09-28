Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Incendio en Calp. A. C.

Controlado un incendio forestal que amenazaba a varias urbanizaciones a las afueras de Calpe

El fuego se ha producido esta noche y trabajan en las labores de extinción más de 20 efectivos

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:07

Un incendio en una zona forestal ha puesto en jaque varias urbanizaciones a las afueras de Calpe. A pesar de que las llamas están cerca de las viviendas, los bomberos han delimitado la zona para controlar el incendio y no se procedió a realizar evacuaciones de los vecinos, según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPB), quienes han declarado el fuego como controlado sobre las 2.40 horas de la madrugada del sábado al domingo.

El incendio se ha originado sobre las 22.32 horas en una zona forestal en la partida de Garduix, lo que ha obligado a la Guardia Civil y la Policía Local de Calpe a cortar el tráfico vial entre esta zona y Gargasindi, según detallan fuentes municipales.

Desde el Consorcio explican que al producirse de noche, no han podido entrar los medios aereos en la zona y que las llamas se están extinguiendo con rapidez. En este sentido en Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido el IGP nivel 1 y mantiene el plan de incendios forestales nivel 0.

El CPB ha desplegado un amplio dispositivo en el que se encuentra un suboficial, un sargento, dos cabos y nueve bomberos de los parques de Denia, Benissa y Benidorm, junto con dos unidades de bomberos forestales y un capataz coordinador de los mismos. Entre los medios desplegados se encuentra una unidad mando jefatura, una bomba nodriza pesada, una bomba forestal pesada y una bomba rural pesada. En total hay 26 efectivos y 10 vehículos.

Desde el consistorio confirman que hasta el lugar se han desplazados agentes de la Policía Local, de Protección Civil y Guardia Civil. Además colabora la Unidad de Drones de la Policía Local que está identificando los focos del incendio.

