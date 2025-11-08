Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Pablo Ruz y Luis Barcala este viernes en Elche. MIRIAM GIL ALBERT
Barcala, el alcalde-embajador de Alicante en Elche

El primer edil ha visitado la localidad vecina hasta en cuatro ocasiones, un hecho «sin precedentes» según su homólogo ilicitano

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:41

¿Sabían ustedes que esta cotorra es fan de la diplomacia? Sobre todo, si se produce en su tierra y su provincia. Un ejercicio de dicho arte lo ha ofrecido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ya puede considerarse embajador de la ciudad en Elche.

El primer edil alicantino ha acudido a Elche este viernes, siendo la cuarta ocasión en lo que va de legislatura. Su homólogo, Pablo Ruz, se ha mostrado sorprendido, recalcando que se trata de un hecho «sin precedentes».

Pablo Ruz y Luis Barcala este viernes en Elche. MIRIAM GIL ALBERT

Barcala ha visitado el Ayuntamiento de Elche para firmar el convenio de la primera Maratón Elche-Alicante. Sin embargo, una semana antes también acudió a la ciudad vecina para contemplar la Coronación del Misteri d'Elx, segunda ocasión a la que asiste.

Este «nuevo ciclo» entre ambas ciudades «es una cosa que agradecemos», ha confesado Ruz, que también ha felicitado a Barcala por estrenarse como abuelo.

Eso sí, ambos han recalcado que los intereses de Alicante y Elche son «legítimos y distintos», pero han hecho bien en tenderse la mano para compartir sus espacios. Y no solo eso, también sus símbolos.

Así ha quedado plasmado en las medallas que se entregarán en la maratón, las cuales lucen la imagen de la Dama de Elche junto a la Cara del Moro del castillo de Santa Bárbara.

Aunque, eso sí, esta cotorra tiene el pico muy largo y la vista muy precisa, y ha podido ver que el alcalde Luis Barcala lucía una corbata con el emblema de la dama, en señal de hermandad con Elche, «esta que es mi casa», ha reconocido el alcalde de Alicante.

