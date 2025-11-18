El Ayuntamiento de Villena destina 30.000 euros para garantizar la continuidad de APAC ante la caída de ayudas autonómicas y provinciales La corporación municipal refuerza su apoyo a la entidad ante la reducción de subvenciones que compromete sus programas de atención oncológica

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y la concejala de Bienestar Social, Alba Laserna, han anunciado una aportación municipal extraordinaria de 30.000 euros destinada a la Asociación Comarcal de Ayuda Contra el Cáncer (APAC). La finalidad es asegurar su funcionamiento durante 2026 y evitar el riesgo de cierre derivado de la disminución de las ayudas procedentes de la Diputación de Alicante y de la Generalitat Valenciana, según exponen. Esta cuantía se suma a la subvención habitual que la entidad recibe en la convocatoria local para asociaciones sociosanitarias.

«Con esta aportación garantizamos su funcionamiento en 2026 y reclamamos a Diputación y Conselleria que aseguren los recursos necesarios para que APAC mantenga sus programas de atención a personas afectadas y a sus familias», ha señalado Cerdán.

El alcalde ha lamentado además la situación institucional generada tras la suspensión de una reunión prevista con la Diputación la semana pasada. Según ha explicado, ese encuentro se transformó finalmente en una reunión entre representantes del Grupo Municipal Popular y la entidad, sin presencia del Ayuntamiento. Para el primer edil, esta ausencia «dificulta la búsqueda de soluciones conjuntas y deja en mal lugar a la propia Diputación».

Cerdán ha subrayado que el objetivo es «evitar que APAC tenga que cerrar sus puertas», y ha valorado positivamente que varias empresas locales hayan mostrado interés en colaborar económicamente para ayudar a la asociación, en contraste (ha destacado) con la respuesta insuficiente por parte de las administraciones superiores.

APAC, un recurso imprescindible

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Alba Laserna, ha afirmado que «APAC es un recurso indispensable» debido a su «imprescindible labor profesional y humana acompañando a pacientes oncológicos y a sus familias en momentos muy delicados». Ha insistido en que los recursos destinados a este tipo de entidades deben considerarse «derechos básicos garantizados», y no depender de «recortes que generan una inestabilidad incompatible con los servicios que prestan».

La edil ha recordado que en 2024 el Ayuntamiento ya tuvo que realizar un esfuerzo extraordinario semejante, sin hacerlo público entonces al considerar que se trataba de una circunstancia puntual. Sin embargo, la situación se ha repetido este año, lo que evidencia la necesidad de una solución estable.

Laserna ha reclamado «un compromiso firme, estable y plurianual por parte de la Diputación y la Generalitat», y ha insistido en que «estas ayudas no son discrecionales, ni accesorias», sino fundamentales para el sostenimiento de un recurso social de primer orden en la comarca.

