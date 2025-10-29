Alicante se detiene con homenajes y minutos de silencio para recordar la dana que arrasó Valencia Los municipios continúan mostrando su solidaridad con las víctimas y afectados de la provincia vecina

La provincia de Alicante conmemora este miércoles 29 de octubre el aniversario de la dana que dejó una huella imborrable en la historia reciente de la Comunitat, al arrasar la provincia de Valencia con 229 víctimas mortales y miles de afectados.

Desde la capital de la provincia de Alicante hasta las comarcas del interior, el norte y el sur, los municipios se han unido en minutos de silencio, ofrendas florales y actos de recuerdo a las víctimas de la dana de Valencia.

Estos actos solidarios se enmarcan, además, en la convocatoria del luto oficial decretado por la Generalitat. El president Carlos Mazón ha anunciado que será «permanente» en las tres provincias de la Comunitat como homenaje a las víctimas.

Las instituciones provinciales y locales, con banderas a media asta, han destacado la respuesta ejemplar de los servicios de emergencia y la ola de solidaridad ciudadana que surgió tras las lluvias torrenciales que afectaron a toda la provincia.

Minuto de silencio en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha realizado un «sentido homenaje a las víctimas y familiares» de aquel «fatídico día», ha señalado la portavoz municipal, Cristina Cutanda, con un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial.

La Subdelegación del Gobierno en Alicante también ha convocado un minuto de silencio en la plaza de la Montañeta.

La Universidad de Alicante también ha hecho un parón en su actividad para congregar a la comunidad en el entorno de la escultura de la Mano. «Con nuestro silencio queremos unirnos a vuestro dolor», además de recordar a las víctimas, ha expresado la rectora, Amparo Navarro.

Otros municipios de la comarca de L'Alacantí también se han sumado al minuto de silencio, como San Vicente del Raspeig, Sant Joan d'Alacant, El Campello, Mutxamel, Xixona, Busot y Torremanzanas.

Minuto de silencio en Elche

La corporación municipal de Elche también ha guardado un minuto de silencio en la plaza de Baix con motivo del primer aniversario de la dana. Durante el homenaje se ha recordado a las personas que fallecieron en aquella riada, además de servir como expresión de duelo y solidaridad con los familiares y con los miles de valencianos afectados por la tragedia.

