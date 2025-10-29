Héroes de Alicante al rescate en Valencia

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:24 Comenta Compartir

Todavía no había caído la tarde, pero la desolación ya era palpable en la vecina provincia de Valencia aquel 29 de octubre de 2024. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había lanzado por la mañana una alerta roja que horas después se volvería negra de luto. Los efectivos del Consorcio Provincial de Valencia no daban abasto aquella tarde con lo que tenían y reclamaron ayuda de donde fuera, cuando más cerca y rápido llegaran, mejor. La principal ayuda parte llegó al día siguiente de los parques de Dénia, Benidorm, Cocentaina y Elda. Pero ese fue solo el primer contingente. Alicante entera envió a la provincia todo lo que tenía a mano, material y humano, en horas críticas.

El Consorcio Provincial de Bomberos se movilizó, primero para rescate y, después, para auxilio. El helicóptero Alpha 01, con base en San Vicente del Raspeig, recorrió con todo el grupo operativo las zonas más afectadas por la dana. Hasta cuatro vuelos de reconocimiento en busca de personas que hubieran huido de la riada. Allí localizaron y rescataron hasta una veintena de víctimas alojadas en tejados, azoteas y zonas elevadas.

Una de las actuaciones más agónicas y emocionantes fue el rescate de una mujer, con su bebé de un año en los brazos, aislada en una casa de campo en la localidad valenciana de Riola, en la Ribera Baja. Los especialistas alicantinos, duchos en todo tipo de rescates en montaña en condiciones totalmente desfavorables, lograron izar a la mujer y al menor.

Un operario se descolgó del helicóptero hasta llegar al tejado de una vivienda ubicada entre campos de naranjos totalmente anegados. Cogidos por el bomberos y asegurados con protecciones, se izaron hasta alcanzar el transporte aéreo que sobrevolaba la catástrofe. Fue una de las imágenes más poderosas de la ayuda alicantina en Valencia, llena de actuaciones quizás no tan espectaculares como decisivas, como aquel bombero que se echó a los hombros a una persona mayor para sacarla de casa.

La ayuda no terminó en el rescate, sino que continuó los días siguientes. Una vez conscientes de la magnitud de la tragedia, se multiplicaron los efectivos enviados desde Alicante, aunque con otros fines más luctuosos: el hallazago de víctimas mortales entre edificios derruidos y la búsqueda de otras entre cañas y barros de las riberas. Unidades caninas tanto del Consorcio Provincial de Bomberos como del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Alicante acudieron con los animales para tan dura tarea.

Otros efectivos se encargaron de las tareas de desescombro y de la apertura de las vías de comunicación; de achiques de agua en garajes en la búsqueda de desaparecidos. Fue un «trabajo arduo», reconocieron desde el pimer momento que llegaron, pero necesario. Salvaron vidas, de una tragedia que, aún enorme, podría haber sido mucho peor.