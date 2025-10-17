Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Miles de toallitas tiradas al váter acaban en el desagüe de un río de Alicante
La agente de la Policía Local de Elda durante su intervención en la Universidad Ludovika de Budapest, en el marco del programa Erasmus. A.E.

Una agente de la Policía Local de Elda comparte su experiencia en un encuentro internacional en Budapest

La representante eldense expone en la Universidad Ludovika su labor como agente tutor y las buenas prácticas de convivencia escolar en Elda

Ismael Martinez

Elda

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:27

Comenta

Una agente de la Policía Local de Elda ha participado en un encuentro internacional celebrado en la Universidad Ludovika de Budapest, donde ha compartido su experiencia profesional como agente tutor ante alumnado y profesorado europeo. La participación se enmarca en una estancia del Programa Erasmus, organizada por la EOI de Xàtiva, que ha llevado a los participantes a recorrer tres capitales de Europa Central: Viena, Bratislava y Budapest.

La iniciativa ha permitido un enriquecedor intercambio cultural y lingüístico, reforzando el uso del inglés y el alemán en contextos reales, además de poner en valor la labor social y educativa que se desarrolla en Elda a través de la Policía Local, destacan fuentes municipales.

Durante el encuentro, celebrado en el Campus de Law and Enforcement de la Universidad Ludovika, la agente eldense presentó su trabajo y explicó su función como agente tutor, un perfil policial centrado en la prevención, el acompañamiento y la mediación con menores y sus familias. Su intervención sirvió para visibilizar las buenas prácticas impulsadas desde el Ayuntamiento de Elda en materia de convivencia, protección y apoyo a la comunidad escolar.

Desde el consistorio se destaca que esta participación «refleja la gran preparación y profesionalidad de los efectivos de la Policía Local de Elda», así como la apuesta firme del gobierno local por garantizar la seguridad y la convivencia en los centros educativos del municipio.

El modelo del agente tutor se consolida como un referente institucional de intervención cercana y coordinada con la comunidad educativa, contribuyendo a crear entornos escolares seguros y saludables.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La experiencia Erasmus se ha revelado, además, como una oportunidad para el intercambio de conocimientos con profesionales europeos, fortaleciendo competencias idiomáticas y proyectando el trabajo que se realiza desde las administraciones locales. Una vez más, el programa demuestra su capacidad para conectar culturas, mejorar la formación lingüística y fomentar el desarrollo personal y profesional de los participantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La plaza de toros de Alicante transforma el ruedo en la gran carpa bávara del Oktoberfest
  2. 2 Prisión provisional para tres de los detenidos por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante
  3. 3 Ryanair lanza una oferta en sus vuelos para viajar a mercadillos navideños desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 El velero más grande del mundo regresa al puerto de Alicante antes de su última ruta a Marruecos
  5. 5 La Policía Nacional aborta una okupación en Alicante en plena madrugada y detiene a las tres implicadas
  6. 6 Dispara a su hermana en Santa Pola y trata de volver al piso tras el tiroteo: detenido y en prisión
  7. 7 Alicante convierte los muros de hormigón de Las Cigarreras en jardines verdes
  8. 8 Un hundimiento de calzada obliga a cortar la Vía Parque de Alicante en sentido norte-sur
  9. 9 Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»
  10. 10 Homenaje a la historia viva de la medicina en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Una agente de la Policía Local de Elda comparte su experiencia en un encuentro internacional en Budapest

Una agente de la Policía Local de Elda comparte su experiencia en un encuentro internacional en Budapest