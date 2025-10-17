Una agente de la Policía Local de Elda comparte su experiencia en un encuentro internacional en Budapest La representante eldense expone en la Universidad Ludovika su labor como agente tutor y las buenas prácticas de convivencia escolar en Elda

La agente de la Policía Local de Elda durante su intervención en la Universidad Ludovika de Budapest, en el marco del programa Erasmus.

Viernes, 17 de octubre 2025

Una agente de la Policía Local de Elda ha participado en un encuentro internacional celebrado en la Universidad Ludovika de Budapest, donde ha compartido su experiencia profesional como agente tutor ante alumnado y profesorado europeo. La participación se enmarca en una estancia del Programa Erasmus, organizada por la EOI de Xàtiva, que ha llevado a los participantes a recorrer tres capitales de Europa Central: Viena, Bratislava y Budapest.

La iniciativa ha permitido un enriquecedor intercambio cultural y lingüístico, reforzando el uso del inglés y el alemán en contextos reales, además de poner en valor la labor social y educativa que se desarrolla en Elda a través de la Policía Local, destacan fuentes municipales.

Durante el encuentro, celebrado en el Campus de Law and Enforcement de la Universidad Ludovika, la agente eldense presentó su trabajo y explicó su función como agente tutor, un perfil policial centrado en la prevención, el acompañamiento y la mediación con menores y sus familias. Su intervención sirvió para visibilizar las buenas prácticas impulsadas desde el Ayuntamiento de Elda en materia de convivencia, protección y apoyo a la comunidad escolar.

Desde el consistorio se destaca que esta participación «refleja la gran preparación y profesionalidad de los efectivos de la Policía Local de Elda», así como la apuesta firme del gobierno local por garantizar la seguridad y la convivencia en los centros educativos del municipio.

El modelo del agente tutor se consolida como un referente institucional de intervención cercana y coordinada con la comunidad educativa, contribuyendo a crear entornos escolares seguros y saludables.

La experiencia Erasmus se ha revelado, además, como una oportunidad para el intercambio de conocimientos con profesionales europeos, fortaleciendo competencias idiomáticas y proyectando el trabajo que se realiza desde las administraciones locales. Una vez más, el programa demuestra su capacidad para conectar culturas, mejorar la formación lingüística y fomentar el desarrollo personal y profesional de los participantes.

