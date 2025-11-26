ACMO y Orihuela CF se unen en un sorteo especial para impulsar el comercio local La campaña sorteará veinte abonos entre quienes compren durante el Black Friday en establecimientos asociados del municipio

Ismael Martínez Orihuela Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:23

La ACMO (Asociación de Comerciantes del Municipio de Orihuela), en colaboración con la Concejalía de Comercio, ha puesto en marcha una iniciativa especial con motivo del Black Friday 2025, con el objetivo de dinamizar las compras y atraer más visitantes al comercio local.

La asociación ha anunciado que sorteará 20 abonos del Orihuela CF, equipo que actualmente milita en 2RFEF, entre todas las personas que realicen compras superiores a 15 euros en cualquiera de los comercios asociados durante los días 28 y 29 de noviembre.

Para participar, será imprescindible que en el ticket de compra aparezcan el nombre, apellidos y número de teléfono de la persona consumidora. Todas las participaciones generadas durante ambas jornadas se recopilarán para entrar en el sorteo, que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre.

Con esta acción, ACMO reafirma su compromiso con el comercio de proximidad, apostando por iniciativas que favorecen tanto a los negocios del municipio como a los consumidores, y reforzando además la unión entre el tejido comercial y el deporte local.