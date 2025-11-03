Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Puente sobre la AP-7 en Lomas de Cabo Roig, Orihuela. AO

Orihuela adjudica el proyecto de la pasarela ciclopeatonal que conectará Lomas de Cabo Roig con San Miguel por la AP-7

La infraestructura favorecerá la movilidad sostenible y garantizará el paso seguro entre urbanizaciones de la costa oriolana

H.M.

Orihuela

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:13

Orihuela da un paso más hacia la mejora de la movilidad en la costa. El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Anta Ingeniería Civil S.L.P. la redacción del proyecto para construir una pasarela ciclopeatonal sobre la AP-7, que permitirá unir Lomas de Cabo Roig con la carretera de San Miguel, a través de la calle Creus.

El contrato, valorado en 72.600 euros (IVA incluido), se ha tramitado mediante procedimiento abierto simplificado y contempla un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de inicio. La adjudicataria incorporará, además, un ingeniero civil y un técnico en Ciencias Ambientales al equipo técnico para reforzar la propuesta desde el punto de vista estructural y medioambiental.

El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, destacó que el proyecto «permitirá una conexión segura y sostenible entre zonas residenciales y la red viaria principal», al tiempo que fomentará el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie en Orihuela Costa.

La futura pasarela, situada sobre el punto kilométrico 765+550 de la autopista, será una infraestructura clave para la movilidad no motorizada en la zona. Su ejecución facilitará el tránsito de peatones y ciclistas entre urbanizaciones y reducirá los riesgos al cruzar la vía de alta capacidad.

Con esta actuación, el consistorio busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los sectores con mayor crecimiento residencial del litoral oriolano, dentro de una estrategia municipal que apuesta por una red urbana más sostenible y accesible.

