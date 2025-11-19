Orihuela estrena rutas navideñas únicas para descubrir la ciudad como nunca antes este diciembre El programa reúne visitas culturales, degustaciones, talleres y experiencias familiares que transformarán el patrimonio oriolano en un recorrido festivo

Las rutas navideñas permitirán descubrir el patrimonio y las tradiciones de Orihuela en un ambiente festivo y familiar.

La Concejalía de Turismo de Orihuela ha presentado un completo calendario de propuestas para el mes de diciembre que invita a vecinos y visitantes a vivir la ciudad en clave navideña. La programación combina rutas culturales, degustaciones tradicionales y actividades familiares que permiten disfrutar del patrimonio y las costumbres locales desde una perspectiva festiva.

El programa arrancará el viernes 5 de diciembre con la ruta «Palacios», un recorrido exterior por algunos de los edificios palaciegos más emblemáticos de Orihuela, donde los asistentes descubrirán la historia y las particularidades arquitectónicas de estas construcciones singulares.

También se ofrecerá la ruta «Legado Cultural», un paseo guiado por los principales monumentos del casco histórico, que pondrá en valor la riqueza patrimonial y el fuerte carácter cultural del municipio.

El domingo 7 de diciembre, la Casa Museo Miguel Hernández acogerá una visita especial que incluirá la exposición temporal creada junto al Teatro Expresión Orihuela. Ese mismo día se celebrará «Dulces Pasos», una de las propuestas más tradicionales de la Navidad oriolana. Esta actividad permitirá visitar los conventos de la Trinidad y de las Clarisas, donde las religiosas ofrecerán una degustación de dulces navideños elaborados de manera artesanal.

La programación incorpora además actividades familiares en el MUDIC, como un taller de tarjetas navideñas apto para todas las edades, sesiones de planetario y experiencias de observación solar.

Otra de las rutas destacadas será la visita al Museo-Almazara, una inmersión en el proceso tradicional de elaboración del aceite, acompañada de explicaciones históricas, anécdotas y una degustación final de aceites con pan recién hecho.

El gran cierre llegará con la actividad «Belenes con Tren Turístico», una de las rutas más esperadas del calendario navideño. Esta experiencia (muy popular entre familias) recorrerá los belenes más representativos de la ciudad los días 24, 26, 27, 29 y 30 de diciembre, con salida desde la Plaza de la Soledad.

Todas las actividades cuentan con aforo limitado, por lo que será necesaria inscripción previa, que se abrirá semanalmente a través de la web oficial de Turismo de Orihuela.

