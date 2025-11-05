El Foro de Empleo Verde de Cámara Orihuela conecta sostenibilidad y oportunidades laborales Más de 70 personas asisten a la jornada, que también se ha retransmitido por streaming desde el Vivero de Empresas

Todo Alicante Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:13 Comenta Compartir

El Vivero de Empresas de Cámara Orihuela ha acogido este miércoles una nueva edición del Foro de Empleo Verde. Una cita que ha reunido a empresas, instituciones y personas en búsqueda de empleo comprometidas con la sostenibilidad.

El encuentro ha superado las setenta personas asistentes de forma presencial, además de un nutrido seguimiento online a través del canal de YouTube de la institución.

El foro, presentado por el secretario de la Cámara, José Adolfo Medina, y la directora general de Planificación y Servicios de Labora, Marisa Mezquita, ha puesto el foco en alinear talento y transformación sostenible, dos ejes estratégicos para el futuro del empleo en la Vega Baja.

Durante la jornada se han compartido tendencias, competencias y oportunidades vinculadas a la transición ecológica, así como ejemplos reales de emprendimiento verde que ya generan impacto económico y social en la provincia.

La ponencia principal ha corrido a cargo de Idoia M. Martínez, del Colegio de Ambientólogos de la Comunidad Valenciana, y ha estado acompañada por una mesa redonda con dos start-ups del entorno universitario de la Universidad Miguel Hernández (UMH): Tarevé y Kai Clothes, que han mostrado cómo transformar ideas sostenibles en proyectos empresariales viables.

La sesión ha finalizado con un espacio de networking, moderado por Javier Sancho, director de Emprendimiento del Parque Científico de la UMH, que ha propiciado el contacto directo entre empresas, entidades y asistentes.

El Foro de Empleo Verde ha contado con una destacada participación juvenil y educativa, con alumnado del IES Las Espeñetas, el CIPFP El Palmeral, el Colegio Diocesano San José Obrero y otros centros formativos. Su presencia ha reforzado el carácter práctico del encuentro, acercando a los jóvenes a las competencias verdes que demandan las empresas y mostrando nuevas rutas profesionales ligadas a la economía circular y la innovación sostenible.

Organizado por la Cámara de Comercio de Orihuela, con la financiación de Labora y la colaboración del Parque Científico de la UMH, el foro forma parte de la estrategia cameral para mejorar la empleabilidad y acompañar a las pymes en su transición sostenible.

El objetivo de estas seisones es formar talento verde y generar alianzas empresariales que impulsen la competitividad y la descarbonización en el tejido económico de la Vega Baja. La alta participación presencial y online confirma el creciente interés del sector por este tipo de iniciativas.

La Cámara de Comercio ha anunciado que seguirá promoviendo acciones que conecten empleo y sostenibilidad, fomentando la colaboración, el aprendizaje y la creación de oportunidades laborales de calidad. La grabación completa del foro puede consultarse en el canal de YouTube de Cámara Orihuela.

Temas

Comercio

Orihuela