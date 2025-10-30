El recibo del agua en Alicante subirá en 2026: el Pleno ratifica cambios en la tarifa PP y Vox votan a favor de la medida entre críticas de la izquierda

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 14:07 Comenta Compartir

Alicante subirá el recibo del agua durante el próximo año. Una subida que para el ciudadano supondrá una diferencia trimestral de unos 0,76 euros para el 40 por ciento de los hogares y «de un máximo de 1,16 euros» al trimestre para el 82% de abonados.

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha ratificado este jueves, con los votos a favor de PP y Vox, la subida de la tarifa de agua potable y del servicio de alcantarillado. Por su parte, PSPV, Compromís y EU-Podem han rechazado esta decisión, que han criticado durante sus intervenciones.

La edil del equipo de gobierno 'popular' Mari Carmen de España ha dado detalles de este incremento, que ha enmarcado en una «revisión prudente y justificada» y «muy por debajo de la inflación» para poder «mantener la calidad del servicio» y «proteger» a las familias con más dificultades.

En este sentido, la concejala del PP ha afirmado que esta actualización «entrará en vigor en 2026» y será «moderada, responsable y necesaria» para «garantizar» la prestación del servicio e «inversiones comprometidas».

De España ha indicado, respecto al agua potable, que la subida aprobada el 20 de octubre por el consejo de la empresa mixta Aguas de Alicante contempla un incremento de ingresos del 1,98%, es decir, «menos de la mitad del IPC acumulado desde la ultima revisión, que asciende al 5,27%».

«Financiar inversiones»

Así, ha indicado que son 975.570 euros más sobre la tarifa actual, «cuando aplicar el IPC supondría un aumento de más de 2,5 millones de euros». En este sentido, ha incidido en que el ajuste «responde a la necesidad de financiar inversiones» incluidas en el plan especial aprobado por el consistorio con 14,7 millones de euros para «obras de mejora» de la red de agua potable y regenerada.

Además, según la edil del PP, el fondo social para las familias más vulnerables se va a ampliar en 100.000 euros. De España también ha defendido que la subida va a ser «muy inferior a la que correspondería por los costes reales» tras haber logrado una «mejor gestión operativa».

«Reforzar el fondo de renovación del alcantarillado, que pasa de 1,97 a 3,7 millones de euros al año» Mari Carmen de España PP

En cuanto al alcantarillado, ha aseverado que la propuesta aprobada en diciembre de 2024 plantea una subida del 4,9%, «también por debajo del IPC acumulado del periodo», y ha resaltado que el aumento responde a la necesidad de «reforzar el fondo de renovación del alcantarillado, que pasa de 1,97 a 3,7 millones de euros al año», para cambiar «colectores en mal estado» o financiar el proyecto Vertido Cero.

Desde Vox, que ha votado a favor de estos puntos, el concejal Mario Ortolá ha incidido en que 100.000 euros de la subida también van destinados al fondo social y ha dicho que la izquierda «no» ha gestionado «nunca» algo privado y «no» tiene «ni idea de lo que es una inversión».

«No hay mejora real»

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha afeado a PP y Vox que lo que la ciudadanía deja de pagar por la rebaja del IBI se va a abonar en concepto de agua y alcantarillado, por lo que considera que «el bolsillo de los alicantinos es el mismo» y «no hay mejora real».

En esta línea, la edil del PSPV considera que «la subida la podría haber asumido la empresa», por lo que ha acusado a ambas formaciones de practicar «trilerismo político» y «lanzar mentiras a la ciudadanía», con una «falta de sensibilidad social».

De otro lado, la edil de Compromís Sara Llobell ha abogado por que la población no pague «ni un euro más» de estos recibos, «teniendo en cuenta todas las subidas de estos años», porque, a su juicio, siempre acaban asumiéndolas «los mismos», es decir, «la gente corriente». La concejala de la coalición ha remarcado que Aigües d'Elx «asume la subida y no la repercute a los ciudadanos».

Por su parte, el portavoz de EU-Podem en el consistorio, Manolo Copé, ha justificado su rechazo a la subida en que «no peligra ninguna canalización ni ninguna inversión» por los millones anuales de beneficios de Aguas de Alicante.