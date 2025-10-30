Alicante impulsa la construcción del colegio de la Cañada: último paso para su licitación El Pleno aprueba por unanimidad la modificación de la delegación de competencias | El nuevo centro contará con un presupuesto de más de 6 millones de euros

El Pleno municipal de Alicante de octubre de 2025 ha dado un paso más para la construcción del Centro Educativo de Infantil y Primaria (CEIP) La Cañada del Fenollar con la aprobación este jueves de la modificación de competencias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad.

El consistorio modifica así la financiación para la construcción del centro que pasa a costar 6.083.220 euros, un aumento de 1.347.424 euros respecto a los 4.735.796 ya aprobados. Este trámite permitirá iniciar la licitación de las obras. El consistorio solicitó a la conselleria de Educación actualizar el proyecto y el presupuesto de ejecución del CEIP La Cañada del Fenollar, en el marco del Plan Edificant.

El incremento de presupuesto está motivado por la actualización de costes y a la necesidad de garantizar una ejecución de calidad, con instalaciones modernas y sostenibles, señalan fuentes municipales.

Tras revisar toda la documentación, la dirección general de Infraestructuras Educativas dio el 2 de octubre el visto bueno a la propuesta, que ahora, tras ser aprobada por el Pleno, retornará a la conselleria para que la resolución sea firme. Esta aprobación permitirá al Ayuntamiento iniciar los trámites para sacar a licitación las obras, con un presupuesto de 6.083.220 euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

La concejala de Educación y portavoz del grupo municipal del PP, Mari Carmen de España, ha afirmado que «hoy aprobamos un punto muy importante para la comunidad educativa de Alicante, damos el último paso para hacer efectiva la construcción del CEIP La Cañada del Fenollar, con el que damos respuesta a una reivindicación histórica de las familias, que gracias al trabajo conjunto de este equipo de Gobierno y la Generalitat, por fin se va a hacer realidad».

Desde la oposición, han apoyado la modificación de créditos, sin embargo han criticado la gestión del equipo de gobierno de los fondos del Edificant. Por un lado, desde Vox han considerado el plan impulsado desde el Botànic como una «estafa». Por otro lado, desde la izquierda han criticado «los retrasos en su puesta en marcha en la ciudad respecto a otras ciudades del entorno y la falta de ambición a la hora de incluir centros educativos en Alicante».

Un nuevo centro educativo

l CEIP La Cañada del Fenollar se construirá en la parcela urbanizada por el Ayuntamiento situada entre las calles Aucuba y Madroño y contará con cuatro aulas de Educación Infantil y seis de Primaria, además de otras tres aulas ordinarias adicionales, aulas de apoyo y educación especial, cocina y comedor para 392 comensales en dos turnos, despachos, gimnasio, salas polivalentes, almacén, biblioteca, vivienda para el conserje, todo con una superficie útil de conjunto de 1.475 metros cuadrados, que se eleva hasta los 3.380 metros cuadrados construidos.

Además, contará con otros 2.420 metros cuadrados de espacios exteriores que comprenden extensión de las aulas de infantil al exterior, porches, pista polideportiva, zonas de juegos para Infantil y Primaria, huerto escolar, zonas ajardinadas y aparcamiento de automóviles.

El proyecto se desarrolla en dos plantas, una planta baja en forma de U con recorridos perimetrales que salvan el desnivel de la parcela. Y una primera planta con acceso exterior e interior desde planta baja que complementa el resto del programa de aulas.

En el centro de la U se sitúa el patio exterior abierto, alrededor del cual se desarrolla el programa del colegio. El resto de la parcela se complementa con una pista polideportiva, huerto, espacios verdes y aparcamiento. Hay un acceso principal, al sureste, vinculado a los servicios administrativos y externos, aulas y estancias de uso interno. Y otro acceso noreste, para tráfico rodado, donde se sitúan las instalaciones, mercancías y el acceso al aparcamiento.