El nuevo paseo de la Playa de San Juan ya está aquí con más palmeras, sombras y acceso directo a la arena Las obras de la avenida de Niza han dejado un litoral homogeneizado, más moderno y funcional

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el vicealcalde, Manuel Villar, pasean por entre palmeras por la nueva avenida de Niza con la comitiva municipal.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 25 de octubre 2025, 07:08 Comenta Compartir

La Playa de San Juan reestrena paseo con el final de las obras de la nueva avenida de Niza, que han tenido esta emblemética estampa de la Playa de San Juan patas arriba desde hace 12 meses. Aunque, en realidad, comenzaron hace 15 años, cuando se creó un lugar de recreo y esparcimiento similar al que se hallaba en la capital francesa de la Costa Azul, Niza, y de ahí viene el nombre de uno de los iconos de la ciudad.

Entonces, se hicieron a tramos, con diferentes pavimentos, distribuciones y hasta anchuras para mantener los antiguos chiringuitos de la Playa de San Juan. Ahora, después de invertir unos cuatro millones de euros, el paseo aparece impoluto. Tiene una misma imagen en el recorrido por el término municipal de Alicante hasta El Campello, muy apreciable porque hasta se ha puesto un curioso recordatorio de la segregación de la playa con el municipio vecino.

Ampliar Segregación entre Alicante y El Campello en el paseo de Niza. SHOOTORI Hitos para recordar la segregación de El Campello Una de las actuaciones más simbólicas y singulares se ha realizado una integrando en el pavimento la huella topográfica del linde del término municipal con El Campello. La segregación con Alicante tomó como línea divisoria el tramo final del braçal de la Passió, acequia de riego de la partida de Fabraquer que terminaba en las dunas de la antigua marjal dunar de la playa. Esta huella hoy se ha recuperado reflejada en el pavimento y con dos hitos verticales que indican el paso de un término al otro.

Las obras no se han centrado solo en el suelo. También se ha modernizado en total la zona, con la plantación de 130 palmeras más, dando lugar a un nuevo verde sobre el mar, al que también es más fácil llegar porque se ha eliminado el murete en algunas partes, sustituido por plataformas de madera más anchas en las entradas. Si bien hacía su función para cambio de ropa y secado, también era un obstáculo para el acceso al mar.

También se han creado zonas de sombra con pérgolas. Además, se ha mejorado la movilidad con la prolongación del carril bici hasta El Campello, , incluyendo también 32 aparcabicicletas.

«Hemos invertido casi cuatro millones de euros para finalizar la remodelación de la avenida de Niza, un proyecto con el que hemos conseguido poner en valor este paseo marítimo, que es un orgullo para los alicantinos y que ya se puede disfrutar», ha señalado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en su visita.