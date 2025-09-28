Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante El Ayuntamiento rebaja el límite de velocidad a bicicletas y patinetes a 10 kilómetros por hora

José Vicente Pérez Pardo Alicante Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:09

El polémico carril bici de la Explanada de España de Alicante continuará pese a las múltiples quejas y polémicas entre transeúntes y ciclistas, unos que cruzan del paseo central a los laterales y otros que circulan en paralelo a lo largo del tramo. Esto ha provocado choques y discusiones sobre quién debe parar cuando alguien quiere atravesarlo. ¿Es el peatón o el vehículo?

La Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Alicante lo deja claro: el peatón tiene prioridad para cruzar el carril bici y deben ser los ciclistas o usuarios de patinetes eléctricos quienes les cedan el paso. Así lo ha asegurado el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, en el pleno municipal de septiembre a la propuesta de Vox de suprimirlo.

También ha reconocido que la situación del carril bici de la Explanada es «excepcional» y no es la regla general en estas infraestructuras urbanas. Por ello, el Ayuntamiento ha reforzado la información a todos los usuarios a lo largo del carril bici. Además, ha tomado otra medida: por un límite de velocidad a 10 kilómetros por hora para la circulación de bicicletas y patinetes eléctricos en este espacio para evitar excesos de velocidad y atropellos.

El responsable municpal ha reconocido los «incidentes» en esta infraestructura «porque no se respetan las normas de circulación». Y es que la excepcionalidad puede hacer que haya confusión en este lugar.

Pero el Ayuntamiento de Alicante mantendrá el carril bici, al ser una infraestructura «estratégica», ya que se prevé ampliar hacia la Albufereta y la Playa de San Juan. Se trata de completar un trazado que conforme el mayor paseo litoral de Europa que proyecta Alicante, desde Urbanova hasta llegar a la playa de Muchavista. En total, 30 kilómetros, que transitan por el punto neurálgico del paseo del Puerto y la Explanada.

El objetivo final es conectar caminando y en bici Alicante con Elche y El Campello,, por lo que no se prevé eliminar ningún carril bici. De hecho, las obras de la Zona de Bajas Emisiones terminadas en 2024 han permitido ampliar el número de carriles bici en la ciudad, creando nuevos en avenidas como Doctor Gadea y el parque de Canalejas, en pleno centro.