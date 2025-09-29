Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, durante un pleno. Shootori

EU Podem reclama un informe jurídico tras negarle el alcalde la palabra al portavoz en el pleno por estar ausente

Los tres grupos de izquierdas piden al secretario municipal que dictamine si se vulneró el derecho a participación del concejal Manolo Copé

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:57

Los tres grupos de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante (Esquerra Unida Podem, junto con PSOE y Compromís) solicitarán a la Secretaría General del Pleno un informe jurídico sobre la decisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, de no dejar intervenir en un punto al portavoz de Esquerra Unida Podem en la sesión del pasado 25 de septiembre al estar ausente en su turno de palabra.

Copé no se encontraba físicamente en el salón de plenos en el momento en que se concedió el turno durante el debate de un punto del orden del día. Cuando regresó, el pleno continuó y el portavoz de EU-Podem se quedó sin explicar su postura en ese momento.

Desde EU-Podem se aferran a que el Reglamento Orgánico del Pleno (arts. 8, 21, 35 y 94) «reconoce el derecho de los concejales a intervenir en los debates y la Presidencia no puede restringirlo de forma arbitraria», según consideran que actuó el alcalde.

Por ello, se ha solicitado a la Secretaría que se pronuncie sobre si la ausencia puntual en el momento exacto de la concesión del turno justifica jurídicamente la pérdida del derecho a intervenir; si la Presidencia estaba facultada para negar la palabra en esas circunstancias o debería haber permitido la intervención al reincorporarse el concejal y qué efectos tendría esta decisión sobre los derechos de participación política reconocidos en el artículo 23 de la Constitución Española.

«Se trata nuevamente de un hecho de extraordinaria gravedad, porque atenta directamente contra la democracia municipal y el derecho de representación de la ciudadanía», afirman desde EU-Podem. «Lo ocurrido no fue una anécdota, sino un precedente peligroso que vulnera las garantías básicas del debate político en el Ayuntamiento de Alicante», insisten.

Desde Esquerra Unida Podem denunciamos que «el Partido Popular reitera su incapacidad para gestionar con respeto el derecho a la representación ciudadana. Lo hemos visto en los plenos de junio y julio y ahora, nuevamente, en septiembre, con la reiterada negativa de la Presidencia a permitir la participación de nuestro grupo en los plenos».

«Los plenos deben ser un espacio de respeto, democracia y participación plena, y no un escenario donde se intente silenciar voces críticas y cercenar los derechos de quienes representamos a miles de alicantinos y alicantinas», afirman en un comunicado.

