La nueva heladería del quiosco de la Explanada se acerca a su reapertura La Junta de Gobierno ha clasificado las ofertas del concurso municipal para adjudicar el quiosco, con un canon total de 4 millones de euros y un plazo de explotación de siete años

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 4 de noviembre 2025, 18:24

Alicante está cada día un poco más cerca de recuperar uno de sus iconos del verano. La Junta de Gobierno Local ha dado un paso clave para la reapertura del quiosco de la Explanada —el histórico Peret— al aprobar la clasificación de las ofertas presentadas para su adjudicación.

La propuesta mejor valorada ha sido la de la mercantil Hotel Boutique Isla de Tabarca S.L., que ha ofertado un canon total de 4.023.523,38 euros para la explotación del quiosco como heladería-cafetería durante siete años, con posibilidad de dos prórrogas adicionales de tres años cada una. El presupuesto de licitación partía de 1,26 millones de euros, con un incremento interanual del 2%.

Aunque de momento no hay fecha prevista para su apertura todo parece indicar que será para después de las vacaciones de Navidad. Ahora la empresa tiene diez días hábiles para presentar la documentación necesaria para la adjudicación, una vez presentado se adjudicará y después la concesionaria podrá realizar las actuaciones necesarias para su apertura tras más de un año cerrada al público. Desde el consistorio esperan que para Semana Santa la ciudad haya recuperado este icono histórico.

Un espacio con historia

El quiosco, que ocupa una superficie de 39 metros cuadrados, cuenta con estructura metálica, amplios ventanales, toldos eléctricos y las instalaciones necesarias para funcionar como cafetería-heladería sin cocina, aunque podrá elaborar alimentos con plancha, tostador u horno siempre que no generen humos.

El adjudicatario deberá asumir la restauración integral del quiosco, tanto exterior como interior, antes de iniciar la actividad. Además, el espacio de terraza —unos 180 metros cuadrados— podrá tramitarse de forma separada mediante autorización municipal conforme a la ordenanza de veladores.

Ampliar El Peret en la Explanada. TA

Además, el pliego incluye como requisito obligatorio el uso de productos artesanos, especialmente en la elaboración de helados y granizados, para mantener la esencia del establecimiento. «Se ha valorado con un 10% de la puntuación que los productos sean de elaboración propia, continuando con la tradición del antiguo Peret», señalaba el pasado septiembre la concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda.

El concejal de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Villar, ha indicado que «una vez presentada la documentación requerida, la adjudicación podría producirse en unas semanas».

El futuro del nombre 'Peret'

Sobre el histórico nombre del local, Villar ha precisado que 'Peret' es una marca registrada, por lo que la concesionaria deberá llegar a un acuerdo con la familia propietaria o renunciar a usarlo. «Aunque para todos los alicantinos, siempre será el Peret», ha reconocido.

Con este trámite, Alicante se prepara para recuperar una de sus imágenes más queridas: el paseo por la Explanada con helado en mano, frente al Mediterráneo.