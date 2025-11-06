La luna del castor 'tiñe de fuego' el cielo de Alicante y compite en belleza con el castillo de Santa Bárbara El fenómeno deja una estampa espectacular visible desde distintos puntos de la ciudad

Las primeras horas de la noche de este jueves regalan una imagen mágica sobre la bahía de Alicante. Una luna llena de tono anaranjado intenso comienza a elevarse sobre el horizonte, rivalizando en brillo con el propio castillo de Santa Bárbara, que resplandece iluminado sobre la cima del Benacantil.

El fenómeno, visible desde buena parte de la costa alicantina, ha convertido el cielo en un escenario de postal. Desde el paseo de la Explanada hasta la Playa del Postiguet, la escena parece sacada de una película. El reflejo dorado del satélite sobre el mar y el perfil del castillo componen un contraste perfecto entre naturaleza y patrimonio.

Ampliar La luna del castor sobre el puerto y junto al castillo de Santa Bárbara. AM

La luna de noviembre, también conocida como 'luna del castor', se caracteriza por su tonalidad cálida y su gran tamaño aparente, un efecto óptico que se acentúa cuando el satélite se encuentra cerca del horizonte. En esta ocasión, su color anaranjado luce al máximo en la noche ya cerrada, creando una atmósfera casi irreal sobre la ciudad.

El espectáculo deja un recuerdo imborrable para quienes se encuentran en la zona del puerto, el Cabo de las Huertas o el Tossal. La próxima luna llena visible desde Alicante se producirá a mediados de diciembre, aunque pocas lograrán robar tanto protagonismo al castillo de Santa Bárbara como la de esta noche.