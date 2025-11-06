Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La luna del castor emerge sobre el cielo de Alicante. AM

La luna del castor 'tiñe de fuego' el cielo de Alicante y compite en belleza con el castillo de Santa Bárbara

El fenómeno deja una estampa espectacular visible desde distintos puntos de la ciudad

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

Las primeras horas de la noche de este jueves regalan una imagen mágica sobre la bahía de Alicante. Una luna llena de tono anaranjado intenso comienza a elevarse sobre el horizonte, rivalizando en brillo con el propio castillo de Santa Bárbara, que resplandece iluminado sobre la cima del Benacantil.

El fenómeno, visible desde buena parte de la costa alicantina, ha convertido el cielo en un escenario de postal. Desde el paseo de la Explanada hasta la Playa del Postiguet, la escena parece sacada de una película. El reflejo dorado del satélite sobre el mar y el perfil del castillo componen un contraste perfecto entre naturaleza y patrimonio.

La luna del castor sobre el puerto y junto al castillo de Santa Bárbara. AM

La luna de noviembre, también conocida como 'luna del castor', se caracteriza por su tonalidad cálida y su gran tamaño aparente, un efecto óptico que se acentúa cuando el satélite se encuentra cerca del horizonte. En esta ocasión, su color anaranjado luce al máximo en la noche ya cerrada, creando una atmósfera casi irreal sobre la ciudad.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

El espectáculo deja un recuerdo imborrable para quienes se encuentran en la zona del puerto, el Cabo de las Huertas o el Tossal. La próxima luna llena visible desde Alicante se producirá a mediados de diciembre, aunque pocas lograrán robar tanto protagonismo al castillo de Santa Bárbara como la de esta noche.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un policía salva la vida a un menor que iba a lanzarse al vacío en Alicante: «Sé feliz, te deseo lo mejor»
  2. 2 El Hércules ata a Mehdi Puch por dos temporadas
  3. 3 El partido homenaje a Delibasic en el Rico Pérez ya tiene fecha
  4. 4 Un vehículo parado, un conductor esposado y un atasco brutal en plena avenida del puerto de Alicante
  5. 5 Swiss anuncia una nueva ruta a Suiza desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  6. 6 Alicante obliga a disponer de nueva documentación a los usuarios de patinetes eléctricos a partir de 2026
  7. 7 Simulacro de accidente en el aeropuerto de Alicante-Elche: un avión choca contra una bandada de pájaros y cae al mar
  8. 8 Más de 20.000 análisis pendientes en Alicante tras la huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios
  9. 9 Descubren un nuevo yacimiento arqueológico submarino frente a las costas de La Vila Joiosa
  10. 10 El colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante se desmarca del sacerdote investigado por presuntos abusos a menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La luna del castor 'tiñe de fuego' el cielo de Alicante y compite en belleza con el castillo de Santa Bárbara

La luna del castor &#039;tiñe de fuego&#039; el cielo de Alicante y compite en belleza con el castillo de Santa Bárbara