El planeta Venus al detalle y visto desde Alicante. NASA/AM

El planeta Venus brilla en el cielo de Alicante durante la madrugada

El cuerpo celeste aparece con un destello único junto a la Luna y la constelación de Leo | Júpiter también se deja ver en el firmamento de la ciudad y la provincia

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:28

La madrugada de este domingo ha dejado una imagen sorprendente en el cielo de la provincia de Alicante. El planeta Venus se ha dejado ver desde diferentes puntos y municipios con un brillo inédito, que ha podido apreciarse a simple vista entre los claros que dejaban las nubes.

El fenómeno se ha producido durante la noche y primeras horas de la madrugada, cuando en el cielo ha aparecido destello muy luminoso en compañía de la Luna. También, entre las curiosidades de esta sorpresa, el planeta Venus se ha podido ver entre las estrellas que conforman la constelación de Leo.

El planeta Venus visto desde Alicante durante la madrugada. AM

Venus, el planeta más brillante del cielo

Conocido como el 'lucero del alba', Venus es uno de los cuerpos celestes más fáciles de identificar desde la Tierra. Su brillo se debe a la intensa reflexión de la luz solar en su atmósfera, lo que lo convierte en el planeta más resplandeciente del cielo nocturno.

Durante la madrugada en Alicante, Venus se ha alineado de manera especial con la Luna, creando un efecto visual que no ha pasado desapercibido entre todos aquellos que, por casualidad, ha mirado hacia los cielos en la noche.

Júpiter también aparece en el cielo de Alicante

Además de Venus, el mapa astronómico ha mostrado a otro gigante del sistema solar con vistas desde Alicante. Se trata del planeta Júpiter. Su posición, más alta que la de Venus, ha permitido observarlo como un punto luminoso adicional, aunque con menor intensidad que el 'lucero'. Este ha ido junto a la constelación de Cáncer.

