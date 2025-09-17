El Grupo Socialista propone una comisión para garantizar el cumplimiento de los acuerdos sobre viviendas turísticas en Alicante Ana Barceló: «Alicante no puede permitirse seguir sin rumbo en un ámbito tan determinante para nuestro futuro económico, social y urbano«

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:09

El Grupo Municipal Socialista de Alicante ha elevado una propuesta que se debatirá en el próximo pleno para crear una comisión de seguimiento que asegure la «correcta» aplicación de los acuerdos adoptados en materia de restricción de viviendas turísticas. El principal grupo de la oposición defiende la necesidad de hacer un seguimiento de este asunto« debido a que han transcurrido ya diez meses desde la aprobación de la primera moratoria y, hasta el momento, Barcala no ha presentado ningún diagnóstico público ni una hoja de ruta clara».

«Alicante no puede permitirse seguir sin rumbo en un ámbito tan determinante para su nuestro económico, social y urbano. Nuestro objetivo es que Alicante cuente con una hoja de ruta clara, que combine el desarrollo turístico con el derecho a la vivienda y la protección de nuestros barrios. La comisión será un instrumento de transparencia, participación y seguimiento efectivo», ha explicado la portavoz, Ana Barceló.

La portavoz socialista ha justificado la necesidad de realizar un «seguimiento riguroso porque se demuestra que, aunque las medidas adoptadas son restrictivas, no parece que se haya frenado del todo el crecimiento de la oferta, y se ha desplazado hacia otras figuras legales».

En ese sentido, ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos porque, «no solamente hay que dar respuesta política, sino que tenemos que tener una estrategia urbanística a largo plazo». Asimismo, ha recordado que el equipo de gobierno pasó de negar el problema hace unos meses a aplicar la moratoria para la implantación de viviendas turísticas. No obstante, continúa el problema de fondo, puesto que está sin resolver el modelo turístico y urbano para Alicante.

Además, sigue pendiente la aplicación de las medidas que propuso el Grupo Socialista y que fueron aprobadas por el pleno, como la adhesión al convenio con la Generalitat para sancionar infracciones en materia de VUT, la modificación del PGOU para prohibir nuevos apartamentos turísticos en bajos comerciales, la creación de una mesa técnica contra el intrusismo en el sector y la inclusión en la web municipal de las viviendas turísticas legales.

La propuesta que se debatirá en el pleno de septiembre busca «dotar a la ciudad de un marco estable de control y planificación que permita avanzar en una estrategia clara frente al impacto del turismo en el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal y el desarrollo urbano».

La comisión pretende garantizar que los acuerdos plenarios «no se queden en meras declaraciones, sino que se cumplan en plazos y con la participación de todos los sectores implicados». La moción prevé que las sesiones de la comisión sean públicas y abiertas a la participación de asociaciones y entidades que estén vinculadas a los ámbitos del turismo y la vivienda.

El Grupo Municipal Socialista reafirma su compromiso de «impulsar soluciones realistas y duraderas que garanticen un desarrollo turístico equilibrado y compatible con la vida de los vecinos».