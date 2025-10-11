Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Botigues al Carrer en la calle San Fernando. AA

Éxito en la doble cita del comercio local de Alicante

Botigues al Carrer y el Babel Mercat Fest dinamizan la ciudad este sábado

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:22

La lluvia de los últimos días no ha empañado una jornada de éxito para el comercio local de Alicante. Las jornadas de Botigues al Carrer y el Mercat Fest de Babel han llenado de actividades y ofertas las calles de la ciudad.

La concejala de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, ha asistido a ambos eventos impulsados y organizados para fomentar las compras, acercar los comercios de proximidad a los ciudadanos y celebrar un día de fiesta. La edil de Comercio ha valorado muy positivamente la gran respuesta y éxito de estas iniciativas destacando «la importancia de apoyar y acercar nuestro comercio local que da vida a nuestra ciudad para dinamizarlo con estas jornadas festivas que cuentan con muy buena acogida de los ciudadanos».

El Mercat Fest de Babel ha vuelto a llenar de fiesta este espacio municipal con una celebración a la que se sumaron muchos vecinos participando toda la mañana en las actividades para todos los públicos, con showcookings, sorteos junto a Facpyme, conciertos de Almaens Jazz Band y el grupo local Amenza Verde y todos los puestos sacaron sus productos para darlos a conocer. Miguel Noguera fue el encargado de animar y dinamizar la jornada.

La XVII edición de 'Botigues al Carrer'

Este sábado también se ha celebrado, en la calle de San Francisco, una nueva edición de 'Botigues al Carrer'. Al evento han acudido cientos de personas para disfrutar de un centro comercial abierto al público junto a los 70 establecimientos que sacaron sus productos y ofertas a la calle para promocionarlos y darlos a conocer en la conocida popularmente como 'calle de las setas'.

Actividades comerciales del sábado 11 de octubre. AA
Imagen principal - Actividades comerciales del sábado 11 de octubre.
Imagen secundaria 1 - Actividades comerciales del sábado 11 de octubre.
Imagen secundaria 2 - Actividades comerciales del sábado 11 de octubre.
El Ayuntamiento de Alicante junto con las asociaciones «Más Que Centro» y «Corazón de Alicante» se mostraron muy satisfecho con esta jornada de dinamización que contó con animación, pasacalle, un concierto del grupo Ransom y talleres infantiles y espectáculos de magia para fomentar las compras.

