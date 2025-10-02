Llega el Mercat Fest de Babel a Alicante: actividades, música, gastronomía y compras de proximidad El Ayuntamiento y la Asociación de Mercados organizan el 11 de octubre una jornada de dinamización comercial repleta de sorpresas

El Ayuntamiento de Alicante y la Asociación de Comerciantes de los Mercados municipales han preparado una nueva edición del Mercat Fest, en esta ocasión en el Mercado de Babel, que se celebrará el sábado 11 de octubre, a partir de las 10,30 horas. Para esta jornada de dinamización comercial se ha previsto un amplio programa de showcookings, talleres infantiles, jazz en directo con Almaens Jazz Band, actividades, zancudos y malabares y sorteos en la 'paraeta' de Facpyme. Todo ello con animación y música en vivo con el concierto de Amenaza Verde.

Como novedad se ha previsto pintar un amplio mural de un bodegón de frutas y verduras en el acceso del Mercado de Babel durante esta mañana festiva. Lo realizará el equipo de artistas 'Doble13' para crear un espacio que ponga en valor los productos de proximidad, según indican fuentes municipales.

La concejala de Mercados y Comercio, Lidia López, ha presentado este jueves el programa del nuevo festival, que llega a su octava edición y se consolida en la ciudad. «Es una fiesta para poner en valor a nuestros mercados, incentivar y apoyar el comercio local, acercar los productos de calidad al público, la gastronomía en el año de la capitalidad y es un día de celebración con los clientes que apuestan por comprar calidad en los más de 52 puestos de este emblemático mercado», ha expuesto.

Los Mercat Fest nacieron para revitalizar los mercados y poner el foco en ellos. Se van celebrando por las cuatro instalaciones de este tipo que alberga la ciudad y, además, sirven para atraer nuevo público con actividades para todos, «ya que son el centro de los barrios y se impulsan a su vez para que los ciudadanos los redescubran convirtiéndolos en un lugar de encuentro y puedan vivir la experiencia de conocer a sus comerciantes».

Más de 43 años de vida

El Mercado de Babel tiene más de 43 años, fue inaugurado en 1982 con una superficie de venta de 3.482 m², y es el segundo más grande de Alicante. Se encuentra en la calle Asilo s/n, en el barrio alicantino del mismo nombre.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Concesionarios de los Mercados Municipales de Alicante, Francisco Alemañ, ha invitado a sumarse al Mercat Fest. «Nos volcamos con mucha ilusión en organizar estas jornadas que siempre son un éxito y nos diferencian, agradecemos la buena acogida que tienen e invitamos a llenar de fiesta y vida el próximo sábado 11 de octubre el Mercado de Babel, que es único y muy singular», ha destacado.

Además de actividades y un amplio programa de talleres, se ofrecerá producto de calidad y gastronomía con degustaciones y showcookings de Garra, productos locales y zumos naturales. La edil Lidia López explica que «nuestros Mercados son el lugar desde donde se abastecen todos los restaurantes y la hostelería, en ellos encontramos el producto más fresco y de temporada y apostar por comprar en los mercados es comprar calidad».

Programa de actividades

El Festival aúna gastronomía, cultura y actividades para toda la familia y se vuelve a apostar por este formato con más actividades organizadas de 10.30 a 14.30 horas. La programación contará con música en directo y conciertos de Almaens Jazz Band y el grupo local Amenza Verde. Los puestos sacarán sus productos para que se puedan degustar en las propias paradas de los comercios durante toda la mañana.

El presentador del evento será Miguel Noguera, que cuenta con experiencia en dinamizar los Mercat Fest, y se ha previsto ofrecer música y animación. Así como la mañana estará dinamizada por los zancudos y malabares con Pink Red Clown, y el programa se completa con las tradicionales actividades infantiles con unos talleres de pintacaras. Facpyme realizará durante la jornada de dinamización comercial sorteos de varios regalos.

La edil Lidia López anima a los ciudadanos a «sumarse a esta iniciativa y disfrutar de una mañana festiva y de celebración que estoy segura será de nuevo un éxito, y con la que conseguimos acercar nuestros mercados al barrio que la gente vuelva a comprar, llenarlos de vida y ayudar así a tener un comercio más dinámico, activo y moderno y poder vivir una experiencia en familia y con amigos».