El deporte alicantino se viste de gala en el ADDA con los XLI Premios Provinciales El acto reconocerá a deportistas, técnicos y clubes de Alicante y contará con presentadores de primer nivel

El Auditorio de la Diputación de Alicante volverá a ser escenario de la gran fiesta del deporte provincial.

Ismael Martinez Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:46

El Auditorio de la Diputación de Alicante acogerá el próximo lunes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, la Gala de Entrega de los XLI Premios Provinciales del Deporte, un evento que premiará el esfuerzo y la dedicación de los mejores deportistas, técnicos y clubes de la provincia.

La gala, que será abierta al público, estará conducida por los periodistas deportivos Inma Rodríguez y Rafa Sahuquillo. El diputado responsable del área, Bernabé Cano, ha destacado que «todas aquellas personas que deseen acompañarnos en esta emotiva velada pueden solicitar su entrada de forma gratuita a través de la página web https://galaprovincialdeportealicante.com».

Baloncesto, atletismo, vela, remo, natación, boxeo, judo, taekwondo, gimnasia rítmica, ciclismo, patinaje o tiro con arco son algunas de las disciplinas representadas entre los 94 candidatos que optan a los galardones, dotados con un total de 36.400 euros. Las categorías incluyen Mejor Deportista Masculino, Mejor Deportista Femenina, Mejor Deportista Promesa, Mejor Deportista Discapacitado, Mejor Técnico y Mejor Club.

Durante el acto se entregará también una mención especial a la candidatura más votada por el público. Para ello, la Diputación ha habilitado un apartado específico en la web del evento, donde los ciudadanos pueden elegir desde hoy a su deportista, técnico o club favorito.

El diputado ha subrayado que «esta es una gala que reconoce el rendimiento deportivo y el talento, que pone en valor el esfuerzo y el espíritu de superación, pero sobre todo que cuenta la historia de cada uno de los candidatos. Este año vamos 'más allá del marcador', como reza el lema de la edición».