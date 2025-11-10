Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen del Melilla-HLA Alicante de la última jornada. T. A.

El HLA Alicante acelera e invita a soñar

El equipo de Perelló asalta Melilla y se consolida en los puestos de play-off con cinco victorias y una sola derrota

T. A.

Alicante

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:40

Los amantes del baloncesto en Alicante tienen motivos para soñar esta temporada. El HLA Alicante por fin puede presumir de tener un proyecto ilusionante que pelee por subir a la ACB y el arranque de curso está respondiendo a las expectativas más altas fijadas por su entrenador Rubén Perelló. Cinco victorias y una sola derrota invitan a soñar, sobre todo por la solidez que muestra el equipo.

El HLA Alicante firmó una brillante victoria en el Pabellón Javier Imbroda Ortiz imponiéndose por 79-90 al Melilla Ciudad del Deporte, en un encuentro en el que los de Rubén Perelló mostraron madurez, oficio y una gran eficacia colectiva.

Desde el salto inicial, el conjunto lucentino impuso su ritmo y desplegó un primer cuarto espectacular en todas las facetas del juego. Con un ataque fluido y una defensa muy sólida, el HLA Alicante cerró los primeros diez minutos con un contundente 16-28 que marcó el tono del partido.

En el segundo cuarto, Melilla subió líneas y trató de frenar el vendaval visitante con una defensa más agresiva, pero el conjunto alicantino mantuvo el control. Kevin Larsen fue una referencia constante en la pintura y se marchó al descanso con 10 puntos, liderando a un equipo que dominaba por 31-39 tras veinte minutos. El tercer periodo fue una prolongación del segundo. Tras un inicio fulgurante, el acierto bajó y Melilla aprovechó para recortar distancias, situándose a solo cuatro puntos al final del cuarto (55-59).

Ya en el último acto, los de Perelló reaccionaron con personalidad. Con un juego coral y una defensa firme, el HLA Alicante volvió a marcar diferencias. A falta de cuatro minutos, el marcador reflejaba un ajustado 72-75, pero dos triples decisivos de Deng Geu y una defensa sobresaliente en el tramo final terminaron por sentenciar el encuentro. El equipo alicantino cerró el duelo con un brillante 79-90, rubricando una actuación de carácter y calidad.

Kevin Larsen fue el máximo anotador con 21 puntos, bien secundado por Jordan Walker (16) y Deng Geu (15 y 7 rebotes). Además, el equipo mostró un gran trabajo colectivo, con 22 asistencias y un 44% de acierto en triples.

Con esta victoria, el HLA Alicante continúa creciendo y consolidando su identidad en la competición, demostrando que su compromiso, defensa y ambición son las claves de un proyecto que sigue mirando hacia arriba.

