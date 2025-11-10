La Diputación lanza seis guías para ayudar a los residentes extranjeros a su adaptación en Alicante Los volúmenes recogen temáticas como el acceso a la nacionalidad española, derechos, acceso a la sanidad o a la vivienda

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

La Diputación de Alicante ha presentado la mañana de este lunes una serie de guías, editadas junto al Observatorio Provincial de la Inmigración de la Diputación de Alicante, enfocadas en facilitar la adaptación de los residentes extranjeros en la provincia.

Estos volúmenes tratan distintos temas, desde el acceso a la nacionalidad hasta los derechos, asistencia jurídica o la asistencia sanitaria. El diputado de Residentes Internacionales, Juan de Dios Navarro, ha explicado que los residentes internacionales «suponen un importante porcentjae de la población total de nuestra provincia y hay que tener en cuenta la dificultad que implica adaptarse a su nuevo entorno, a conocer sus derechos y obligaciones y a cumplir con los requisitos exigibles para su permanencia en municipios de la provincia».

Esta colección la integran seis guías elaboradas por diferentes profesionales de diversas universidades con el fin de ofrecer herramientas prácticas al personal técnico de los ayuntamientos de la provincia y demás profesionales que, desde diferentes ámbitos, trabajan con este colectivo, así como aquellos estudiantes que encaminan sus carreras profesionales dentro del ámbito de la inmigración y la extranjería.

Como ha recordado el director del Observatorio Provincial de la Inmigración, Alfonso Ortega, «desde los años 80, España se ha convertido en un estado receptor de inmigrantes con un efecto directo en todos y cada uno de los sectores de la vida socioeconómica, hasta el punto de que, actualmente, el número de extranjeros supera los 5,5 millones».

En este contexto, y según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Alicante destaca como la tercera en población extranjera: del total de 1.993.289 habitantes, 464.601 son extranjeros, lo que representa un 23,31% de la población.

Volúmenes El acceso a la nacionalidad española , la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, la asistencia jurídica y los derechos políticos. Autor Alfonso Ortega.

Los derechos políticos: derecho de reunión y manifestación, de asociación, derecho a la huelga y libertad de sindicación. El derecho de sufragio. Autor Antonio López Álvarez

El derecho a la educación de personas extranjeras . Autora: Ángela Castellanos.

El derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros en España. Autora Lerdys Heredia

El derecho a la asistencia jurídica gratuita para la población extranjera en España . Autor: Alfonso Ortega.

Vivienda e inmigración en España. Autora Gisela Giner.

Temas

Diputación de Alicante