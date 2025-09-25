Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policía Local de Alicante. Shootori

El sindicato de policías locales exige al Consell modificar la ley autonómica para que los agentes interinos puedan llevar armas

Desde el SPPLB insisten en que la sentencia 294/2020 del Supremo reconoce el derecho a que se facilite una pistola para uso reglamentario a estos efectivos, que «deberán ejercer las mismas funciones que los funcionarios de carrera»

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:21

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), junto con la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep), ha enviado un escrito al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, para que «de forma inmediata» inicie los trámites para modificar la Ley de Coordinación de Policía Local de la Comunitat.

Una norma que impide a los agentes de policía local interinos llevar armas de fuego. Desde el sindicato piden que se establezca en la ley que estos «deberán ejercer las mismas funciones que los agentes funcionarios de carrera». Para ello se basan en una sentencia del Supremo de 2020.

En dicho documento judicial se reconoce el derecho de un ayuntamiento «a que por parte de la intervención de armas se le expida la guía de pertinencia de un arma de fuego para uso reglamentario a un agente interino de la Policía Local de aquel municipio».

El vicepresidente nacional del sindicato policial, Francisco A. González, ha asegurado que se encuentran «indignados» por la «desidia demostrada por la administración». Recuerda que el pasado junion de 2022 se emitió un escrito en el que se alertaba de la necesidad de modificar la ley en lo referente al uso de las armas de fuego«, una normativa que ya se lleva a cabo en otros territorios como Baleares o Ceuta y Melilla.

En este sentido insiste en que «los miembros de la policía local, como titulares de licencia tipo A a que se refiere el reglamento de armas podrán poseer un arma corta de su propiedad, además de las que puedan recibir como dotación reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13».

González critica la «desidia y dejadez» del gobierno autonómico y del conseller y asegura que esta viene a sumarse a «la reciente aprobación del plan de Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, donde ha sido capaz de dejar fuera a los policías locales de la Comunitat».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El vicepresidente sindical clama contra esta situación que «incumple de forma clara y manifiesta la sentencia del Supremo y de otras instancias, dejando tirados a los angetes interinos durante posibles intervenciones», y pide a los consistorios y ciudadanos que insten al Consell a atender dichas reivindicaciones.

Sentencia en Benidorm

La del Supremo no es la única sentencia que les da la razón, según exponen. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante resolvió en 2021, en favor de un policía interino, un pleito entre este y el Ayuntamiento de Benidorm sobre la asignación de un arma de fuego reglamentaria, reconociendo el derecho a portarla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante transforma el sector de la calle Trento en un gran espacio terciario para comercios y servicios
  2. 2 Más de 260.000 euros en ayudas para favorecer la integración de residentes extranjeros en la provincia de Alicante
  3. 3 El nuevo macroespacio de música en directo y conciertos en el puerto de Alicante arranca su primera temporada
  4. 4 Un municipio alicantino crea su propia moneda digital para impulsar las ventas del comercio tradicional
  5. 5 ¿Qué tiempo hará en Alicante en otoño? Aemet hace su predicción
  6. 6 El insólito vídeo de una joven paseando una paloma en Torrevieja que se ha vuelto viral: «Cuando tu perro está ocupado»
  7. 7 Los momentos de miedo vividos por un escalador rescatado en Calpe: se queda colgando de un acantilado tras enredarse las cuerdas
  8. 8 Muere ahogado un joven de 18 años en la playa del Cocó
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 24 de septiembre en Alicante
  10. 10 «La inteligencia artificial ya detecta anomalías en retinas de pacientes diabéticos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El sindicato de policías locales exige al Consell modificar la ley autonómica para que los agentes interinos puedan llevar armas

El sindicato de policías locales exige al Consell modificar la ley autonómica para que los agentes interinos puedan llevar armas