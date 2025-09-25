El sindicato de policías locales exige al Consell modificar la ley autonómica para que los agentes interinos puedan llevar armas Desde el SPPLB insisten en que la sentencia 294/2020 del Supremo reconoce el derecho a que se facilite una pistola para uso reglamentario a estos efectivos, que «deberán ejercer las mismas funciones que los funcionarios de carrera»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:21

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), junto con la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep), ha enviado un escrito al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, para que «de forma inmediata» inicie los trámites para modificar la Ley de Coordinación de Policía Local de la Comunitat.

Una norma que impide a los agentes de policía local interinos llevar armas de fuego. Desde el sindicato piden que se establezca en la ley que estos «deberán ejercer las mismas funciones que los agentes funcionarios de carrera». Para ello se basan en una sentencia del Supremo de 2020.

En dicho documento judicial se reconoce el derecho de un ayuntamiento «a que por parte de la intervención de armas se le expida la guía de pertinencia de un arma de fuego para uso reglamentario a un agente interino de la Policía Local de aquel municipio».

El vicepresidente nacional del sindicato policial, Francisco A. González, ha asegurado que se encuentran «indignados» por la «desidia demostrada por la administración». Recuerda que el pasado junion de 2022 se emitió un escrito en el que se alertaba de la necesidad de modificar la ley en lo referente al uso de las armas de fuego«, una normativa que ya se lleva a cabo en otros territorios como Baleares o Ceuta y Melilla.

En este sentido insiste en que «los miembros de la policía local, como titulares de licencia tipo A a que se refiere el reglamento de armas podrán poseer un arma corta de su propiedad, además de las que puedan recibir como dotación reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13».

González critica la «desidia y dejadez» del gobierno autonómico y del conseller y asegura que esta viene a sumarse a «la reciente aprobación del plan de Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, donde ha sido capaz de dejar fuera a los policías locales de la Comunitat».

El vicepresidente sindical clama contra esta situación que «incumple de forma clara y manifiesta la sentencia del Supremo y de otras instancias, dejando tirados a los angetes interinos durante posibles intervenciones», y pide a los consistorios y ciudadanos que insten al Consell a atender dichas reivindicaciones.

Sentencia en Benidorm

La del Supremo no es la única sentencia que les da la razón, según exponen. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante resolvió en 2021, en favor de un policía interino, un pleito entre este y el Ayuntamiento de Benidorm sobre la asignación de un arma de fuego reglamentaria, reconociendo el derecho a portarla.