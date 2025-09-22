La UA celebra la VII edición de Prácticas Meeting Point El encuentro, fijado el 1 de octubre, conectará a estudiantes y empresas y se llevará a cabo en la Facultad de Económicas

El VII Prácticas Meeting Point acercará a los estudiantes de la Facultad de Económicas de la UA al mundo profesional el próximo 1 de octubre.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante inaugurará el curso académico 2025-2026 con la celebración de la séptima edición de Prácticas Meeting Point. La jornada, que se desarrollará este 1 de octubre a las 10.00 horas en el edificio Germán Bernácer, tiene como objetivo acercar al estudiantado al mundo profesional a través de las prácticas externas.

Durante el encuentro, los estudiantes de los últimos cursos recibirán información sobre el funcionamiento de este programa y podrán establecer un contacto directo con empresas e instituciones en los diferentes stands habilitados para la ocasión.

En esta edición participarán las entidades Acceseo, Benigar, Grupo Enfoca, Eurocaja Rural, Galsan Consultores, Intermundo Comunicación, Leroy Merlin, Meliá Alicante y PRB Audith Partners, además de Sprinter, Visit Benidorm y Vive Viu Verd.

La jornada se abrirá con una charla informativa inicial, en la que se resolverán dudas sobre el proceso de prácticas. A continuación, los asistentes tendrán la oportunidad de conversar directamente con responsables de recursos humanos de las empresas colaboradoras para conocer de primera mano las diferentes posibilidades de desarrollo profesional.

