Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo
El VII Prácticas Meeting Point acercará a los estudiantes de la Facultad de Económicas de la UA al mundo profesional el próximo 1 de octubre. U.A.

La UA celebra la VII edición de Prácticas Meeting Point

El encuentro, fijado el 1 de octubre, conectará a estudiantes y empresas y se llevará a cabo en la Facultad de Económicas

Ismael Martinez

Alicante

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:02

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante inaugurará el curso académico 2025-2026 con la celebración de la séptima edición de Prácticas Meeting Point. La jornada, que se desarrollará este 1 de octubre a las 10.00 horas en el edificio Germán Bernácer, tiene como objetivo acercar al estudiantado al mundo profesional a través de las prácticas externas.

Durante el encuentro, los estudiantes de los últimos cursos recibirán información sobre el funcionamiento de este programa y podrán establecer un contacto directo con empresas e instituciones en los diferentes stands habilitados para la ocasión.

En esta edición participarán las entidades Acceseo, Benigar, Grupo Enfoca, Eurocaja Rural, Galsan Consultores, Intermundo Comunicación, Leroy Merlin, Meliá Alicante y PRB Audith Partners, además de Sprinter, Visit Benidorm y Vive Viu Verd.

La jornada se abrirá con una charla informativa inicial, en la que se resolverán dudas sobre el proceso de prácticas. A continuación, los asistentes tendrán la oportunidad de conversar directamente con responsables de recursos humanos de las empresas colaboradoras para conocer de primera mano las diferentes posibilidades de desarrollo profesional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre que viajaba con dos menores en un accidente múltiple en Benissa
  2. 2 Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  3. 3 Un terremoto de 2,1 de magnitud sacude la costa sureste de Santa Pola: «Ha temblado todo»
  4. 4 El secreto de la puerta azul más famosa de España: un yerno carpintero, unas maderas y capas de pintura
  5. 5 Torrecilla: crédito agotado en el Hércules
  6. 6 Viajar gratis en el Tram de Alicante: descubre cuándo podrás moverte sin pagar
  7. 7 Indignación entre decenas de aficionados franjiverdes tras ser multados durante el Elche-Oviedo
  8. 8 Semana trágica en las carreteras de Alicante: muere un tercer motorista en el barrio de Carolinas
  9. 9 La Aemet volverá a activar la alerta amarilla en Alicante por lluvias y tormentas a partir de la medianoche
  10. 10 Retuerta pone a Torrecilla al límite en el Hércules CF con tres derrotas en cuatro partidos (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La UA celebra la VII edición de Prácticas Meeting Point

La UA celebra la VII edición de Prácticas Meeting Point