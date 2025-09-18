Ya hay día y hora para la primera 'paella' del curso en la Universidad de Alicante: conciertos y actividades Consulta la programación de bienvenida a los nuevos estudiantes en el campus de San Vicente

Adrián Mazón Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:52

La Universidad de Alicante ya ha arrancado las clases del curso académico 2025-26. Oficialmente se inauguró este martes con el solemne acto en el Paraninfo, pero de verdad empezará con la celebración de las primera paella universitarias la próxima semana.

El Gabinete de la Rectora y el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, junto a otros servicios, han organizado un completo programa de 'Bienvenida al Campus' a celebrar los días 23 y 24 de septiembre.

Durante las dos jornadas, el campus de San Vicente ofrecerá una amplia programación que combina juegos interactivos, talleres, deporte, cultura y orientación universitaria.

Entre las propuestas están iniciativas como 'El árbol de los deseos', GymkanUA, Encesta y gana, Clash Bot-al, Water Pong, o la original ruleta del PAT UA. También habrá fotomatones, pancartas de bienvenida y rincones para capturar recuerdos.

El Servicio de Deportes sumará actividades como un recorrido de orientación, exhibiciones de 'ultimate' y rugby, así como jornadas de puertas abiertas en el polideportivo y en el Boulder UA.

Por su parte, el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) invitará a participar en la ruta 'Hazte una foto en el MUA' y en las visitas 'express' a sus exposiciones.

Pero lo que todo el mundo quiere acudir es a la paella universitaria, que tendrán lugar el martes 23 de septiembre a partir de las 13 horas, con reparto de bebidas, helados y, por supuesto, arroz.

Concierto de bienvenida de la UA

Como broche de oro a la programación, la Universidad de Alicante celebrará el Concierto de Bienvenida el jueves 2 de octubre, a las 20.30 horas (apertura de puertas 19.30 horas), en el Anfiteatro del Aulario II.

La noche arrancará con la actuación de Tere Priore, ganadora del V Concurso de Bandas Emergentes de InteractUA, que presentará su propuesta musical fresca y enérgica. A continuación, a partir de las 21 horas, será el turno de Barry B, cabeza de cartel y uno de los artistas más destacados del panorama musical joven.

La entrada será libre hasta completar el aforo y el recinto contará con servicio de barra y restauración.