Estudiantes en la Universidad de Alicante. JAVIER MARCO GONZÁLEZ/UA

La Universidad de Alicante revoluciona el campus con su programa de asesoramiento sexológico

La mayoría de los usuarios son mujeres, aunque cada vez más hombres -hasta un 36%- se animan a acudir al servicio

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:46

La Universidad de Alicante ha convertido su campus en un lugar donde hablar de sexo ya no es un tabú. Desde 2003, su programa gratuito de asesoramiento sexológico ha acompañado a casi 300 estudiantes que han buscado respuestas, apoyo y orientación en un espacio «confidencial y seguro».

Lo que comenzó como un servicio para resolver dudas puntuales se ha transformado, con los años, en un recurso terapéutico de confianza. El estudiantado acude con preguntas sobre identidad o diversidad sexual, además de inquietudes sobre autoestima, comunicación en pareja, relaciones afectivas o dificultades emocionales vinculadas a la vida académica.

La mayoría de quienes se han atrevido a dar el paso son mujeres (64 %), aunque cada vez más hombres (36 %) se animan a sentarse frente a la especialista. En promedio, cada caso requiere unas 3,5 sesiones personalizadas, que demuestran que la sexualidad en la vida universitaria no se limita a las aulas y que aprender a gestionarla es clave para el bienestar personal.

La directora del Servicio de Promoción del Empleo e Inclusión Social, Esther Gallego, explica que el programa se ha consolidado como un «recurso de confianza» entre la comunidad universitaria, ya que «más allá de resolver dudas puntuales, contribuye a que el alumnado viva su sexualidad de forma positiva, libre y saludable, lo que repercute directamente en su bienestar y en su rendimiento académico».

Este programa cuenta ya con con más de 3.000 visitas en su página web, cumpliendo con la misión institucional de promover la salud, la igualdad y el bienestar psicosocial, este programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con ello, se reafirma el compromiso de la Universidad de Alicante con una educación integral.

