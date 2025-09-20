Un estudio liderado por la UA revela información clave sobre un asteroide en el que aterrizará una nave japonesa El equipo internacional ha descubierto que esta masa mide tan solo 11 metros de diámetro y gira tan rápido que un día dura cinco minutos | Por primera vez, en 2031, una nave visitará un objeto del sistema solar de un tamaño tan reducido

Once metros de diámetro en lugar de treinta y una rotación tan rápida que un día dura solo cinco minutos. Estos han sido los principales descubrimientos en torno al asteroide 1998 KY26 durante un estudio liderado por la Universidad de Alicante (UA).

El equipo internacional, en el que han participado investigadores de Alicante, ha descubierto que esta masa es casi tres veces menor de lo que se creía en un principio y que gira mucho más rápido de lo que se pensaba. Esto ha sido posibe gracias a la utilización de observatorios como el Gran Telescopio de Canarias o el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO).

Comparación de tamaño entre los asteroides Ryugu y 1998 KY26. ESO

Se trata de una información clave, puesto que el objeto es donde aterrizará una nave japonesa en 2031. Se trata de la misión extendida Hayabusa2 de la Agencia Espacial Japonesa (JAXA). «Hemos descubierto que la realidad de 1998 KY26 es completamente diferente a lo que se sabía con anterioridad», declara el astrónomo e investigador del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante (UA), Toni Santana-Ros.

El también astronomo para la ESO en Alemania, Oliver Hainaut, ha remarcado que este menor tamaño y la rotación más rápida «harán que el aterrizaje de Hayabusa2 sea aún más interesante y desafiante». Y es que el asteroide es el objetivo final de la misión, que en su versión original exploró el asteroide 62173 Ryugu, de 900 metros de diámetro, y regresó a la Tierra en 2020 con muestras.

Así, con el combustible restante, se extendió la misión hasta 2031 para encontrarse con este pequeño asteroide, siendo la primera vez que una misión espacial se encuentre con una roca de estas dimensiones. «Todas las misiones anteriores han visitado objetos con diámetros de cientos o incluso miles de metros», indican los astrónomos.

Las observaciones muestran que la superficie del objeto es brillante y se trata de un trozo sólido de roca, que puede haberse originado de un pedazo de un planeta o de otro cuerpo celeste rocoso. Sin embargo, el equipo no descarta que esté formado por montones de escombros que se unen libremente. «Nunca hemos visto un asteroide de diez metros de tamaño in situ, por lo que realmente no sabemos qué esperar ni qué aspecto tendrá», declara el investigador de la UA.

Un importante paso para la exploración de asteroides

Se trata de un importante paso en la exploración de objetos espaciales cercanos a la Tierra. «Lo interesante de esta historia es que hemos descubierto que su tamaño es comparable a la dimensión de la nave espacial que lo visitará», ha destacado Santana-Ros, quien indica además que «hemos podido caracterizar un cuerpo tan pequeño usando nuestros telescopios, lo que significa que, en el futuro, podemos hacerlo con otros», lo que tendrá un impacto en los planes para la futura exploración de objetos cercanos a la Tierra.

«Ahora sabemos que podemos caracterizar incluso los asteroides peligrosos menores que podrían impactar en la Tierra, como el que cayó en 2013 cerca de Chelyabinsk, en Rusia, y que era ligeramente más grande que KY26», concluye Hainaut.

El equipo de trabajo de este estudio está compuesto por astrónomos y astrónomas de centros de investigación, observatorios y universidades de Alicante, Barcelona, Canarias, Reino Unido, Polonia, Finlandia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Hawái y Chile.