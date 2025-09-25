Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Entra en vigor la rebaja del IBI en Alicante: estas son las bonificaciones y ahorros
Carmen Vives, vicerrectora de la UA y nueva vicepresidenta de la Sespas. UA

Carmen Vives, vicerrectora de la Universidad de Alicante, nombrada nueva vicepresidenta de Sespas

La catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública refuerza la proyección científica de la UA en foros nacionales e internacionales

Ismael Martinez

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:00

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante (UA), Carmen Vives, ha sido elegida vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) durante la Asamblea General celebrada el 19 de septiembre en la Escuela de Salud Pública de Menorca. En la misma sesión, Manuel Herrera Artiles fue designado presidente.

Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública desde 2018, Vives cuenta con una dilatada trayectoria académica e investigadora. Doctora y licenciada en Sociología y máster en Salud Pública, ha desempeñado diferentes responsabilidades en la UA, como vicedecana de Investigación, Posgrado e Internacionalización de la Facultad de Ciencias de la Salud (2016-2021) o directora del Secretariado de Igualdad (2021-2024). Desde diciembre de 2024 ocupa el cargo de vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social.

En el ámbito científico, ha sido tesorera, vicepresidenta y presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) entre 2012 y 2018, y forma parte del CIBER de Epidemiología y Salud Pública desde su creación. Ha dirigido más de 30 proyectos nacionales y europeos, cuenta con más de 200 publicaciones y está reconocida con tres sexenios de investigación y uno de transferencia.

Sus líneas de trabajo se centran en las desigualdades sociales en salud por género, etnia, edad o estatus migratorio, con especial atención al análisis de la violencia de género desde la salud pública. En 2019, fue investida doctora honoris causa por la Facultad de Medicina de la Universidad de Umeå (Suecia).

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Con esta elección, la UA refuerza su presencia en una de las entidades de referencia de la salud pública en España, integrada por cerca de 4.000 profesionales de diez sociedades científicas. Entre los retos inmediatos de SESPAS figuran el impulso a la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública y la organización en Bilbao, en 2026, del XIX Congreso Europeo de Salud Pública.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante transforma el sector de la calle Trento en un gran espacio terciario para comercios y servicios
  2. 2 Más de 260.000 euros en ayudas para favorecer la integración de residentes extranjeros en la provincia de Alicante
  3. 3 ¿Qué tiempo hará en Alicante en otoño? Aemet hace su predicción
  4. 4 El nuevo macroespacio de música en directo y conciertos en el puerto de Alicante arranca su primera temporada
  5. 5 Un municipio alicantino crea su propia moneda digital para impulsar las ventas del comercio tradicional
  6. 6 El insólito vídeo de una joven paseando una paloma en Torrevieja que se ha vuelto viral: «Cuando tu perro está ocupado»
  7. 7 Muere ahogado un joven de 18 años en la playa del Cocó
  8. 8 Los momentos de miedo vividos por un escalador rescatado en Calpe: se queda colgando de un acantilado tras enredarse las cuerdas
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 24 de septiembre en Alicante
  10. 10 San Vicente proyecta un nuevo barrio con más de un millar de viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Carmen Vives, vicerrectora de la Universidad de Alicante, nombrada nueva vicepresidenta de Sespas

Carmen Vives, vicerrectora de la Universidad de Alicante, nombrada nueva vicepresidenta de Sespas