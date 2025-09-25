Carmen Vives, vicerrectora de la Universidad de Alicante, nombrada nueva vicepresidenta de Sespas La catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública refuerza la proyección científica de la UA en foros nacionales e internacionales

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante (UA), Carmen Vives, ha sido elegida vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) durante la Asamblea General celebrada el 19 de septiembre en la Escuela de Salud Pública de Menorca. En la misma sesión, Manuel Herrera Artiles fue designado presidente.

Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública desde 2018, Vives cuenta con una dilatada trayectoria académica e investigadora. Doctora y licenciada en Sociología y máster en Salud Pública, ha desempeñado diferentes responsabilidades en la UA, como vicedecana de Investigación, Posgrado e Internacionalización de la Facultad de Ciencias de la Salud (2016-2021) o directora del Secretariado de Igualdad (2021-2024). Desde diciembre de 2024 ocupa el cargo de vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social.

En el ámbito científico, ha sido tesorera, vicepresidenta y presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) entre 2012 y 2018, y forma parte del CIBER de Epidemiología y Salud Pública desde su creación. Ha dirigido más de 30 proyectos nacionales y europeos, cuenta con más de 200 publicaciones y está reconocida con tres sexenios de investigación y uno de transferencia.

Sus líneas de trabajo se centran en las desigualdades sociales en salud por género, etnia, edad o estatus migratorio, con especial atención al análisis de la violencia de género desde la salud pública. En 2019, fue investida doctora honoris causa por la Facultad de Medicina de la Universidad de Umeå (Suecia).

Con esta elección, la UA refuerza su presencia en una de las entidades de referencia de la salud pública en España, integrada por cerca de 4.000 profesionales de diez sociedades científicas. Entre los retos inmediatos de SESPAS figuran el impulso a la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública y la organización en Bilbao, en 2026, del XIX Congreso Europeo de Salud Pública.