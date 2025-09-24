Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El gerente del PCA ha participado en encuentro internacional organizado por la Policy Learning Platform. UA

El Parque Científico de Alicante se une a Alemania para crear un espacio similar en Cottbus

La UA se ha convertido en un socio estratégico del Lausitz Science Park

Inés Rosique

Alicante

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:15

El Parque Científico de Alicante (PCA) participó en un encuentro internacional organizado por la Policy Learning Platform del programa Interreg Europe, con el objetivo de asesorar la creación del futuro Lausitz Science Park en Cottbus, Alemania, a poco más de 100 km al sur de Berlín. El PCA estuvo representado por su gerente, Esteban Pelayo, quien formó parte del panel de expertos internacionales encargado de orientar el diseño y desarrollo de este nuevo ecosistema de innovación.

El Lausitz Science Park será uno de los mayores proyectos europeos de este tipo, con una superficie prevista de 420 hectáreas y un desarrollo gradual durante las próximas dos décadas. El proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Cottbus, en colaboración con la Universidad Técnica de Brandeburgo (BTU), que tendrá más del 30 % del accionariado, y la empresa WISTA, que gestiona el Parque Científico de Berlín.

Durante el encuentro, el PCA compartió su experiencia en dos aspectos clave: el establecimiento de un sistema de gobernanza equilibrado entre universidad y municipio (como el modelo que mantiene la Universidad de Alicante junto con los ayuntamientos de Alicante y San Vicente) y la definición de modelos de financiación sostenibles para garantizar la viabilidad a largo plazo de proyectos de este tipo.

El Lausitz Science Park recibirá importantes fondos europeos y alemanes destinados a transformar regiones dependientes del carbón hacia una economía baja en carbono. La inversión se enfocará en reconvertir un antiguo aeródromo militar en un campus de innovación, que se convertirá en el motor de la transición energética e industrial de Lusacia, con Cottbus como centro.

Gracias a su participación, el PCA se consolida como un socio estratégico de este proyecto alemán, destacan fuentes universitarias. En los próximos meses se espera que los promotores alemanes visiten las instalaciones del PCA y se desarrollen acciones de softlanding para que empresas de ambos países puedan explorar sinergias y generar oportunidades de negocio conjuntas.

«Para el PCA ha sido una experiencia muy enriquecedora poder aportar nuestra visión y trayectoria en la creación de un proyecto de la envergadura del Lausitz Science Park. Este intercambio nos abre nuevas puertas de colaboración internacional y nos posiciona como un referente para otros ecosistemas europeos que buscan conectar el conocimiento con la innovación empresarial», ha manifestado el gerente del PCA, Esteban Pelayo.

