El rector de la Cardenal Herrera CEU y el presidente de la Cámara de Alicante, el día de la presentación. CCA

El Campus Cámara CEU inicia en Alicante su formación modular

La escuela de negocios arranca el 16 de octubre en Panoramis con programas en digitalización, competitividad y liderazgo

Ismael Martinez

Alicante

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:22

Comenta

El próximo 16 de octubre dará comienzo en Alicante la actividad del Campus Cámara CEU, la escuela de negocios creada por la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Cámara de Comercio de Alicante. Con sede en el Centro Empresarial Panoramis, se trata de un modelo pionero en España que ofrece formación modular y flexible, adaptada a profesionales en activo, recién titulados y universitarios de último curso, destacan sus impulsores.

El sistema permite a los alumnos avanzar desde una microcredencial de corta duración hasta completar un máster universitario, combinando bloques de aprendizaje en función de su tiempo y objetivos. Además, el coste se distribuye por módulos cursados, lo que aporta flexibilidad también en la inversión económica, agregan las mismas fuentes.

La oferta académica se articula en seis áreas clave: Derecho de la Empresa, Fiscalidad Corporativa, Dirección Financiera, Transformación Digital e Innovación, Mejora Competitiva y Liderazgo y Cambio. Los primeros programas en ponerse en marcha corresponden a las tres últimas áreas.

«Este sistema evita la rigidez de la formación tradicional y conecta la universidad con las necesidades reales de las empresas», destacan desde la organización. Las sesiones se desarrollarán en formato executive, con horarios adaptados a profesionales.

El Campus Cámara CEU permitirá además a las empresas beneficiarse de formación bonificada, de modo que la inversión pueda recuperarse a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, favoreciendo la actualización de competencias de sus equipos.

