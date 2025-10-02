El Campus Cámara CEU inicia en Alicante su formación modular La escuela de negocios arranca el 16 de octubre en Panoramis con programas en digitalización, competitividad y liderazgo

El rector de la Cardenal Herrera CEU y el presidente de la Cámara de Alicante, el día de la presentación.

Ismael Martinez Alicante Jueves, 2 de octubre 2025, 13:22

El próximo 16 de octubre dará comienzo en Alicante la actividad del Campus Cámara CEU, la escuela de negocios creada por la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Cámara de Comercio de Alicante. Con sede en el Centro Empresarial Panoramis, se trata de un modelo pionero en España que ofrece formación modular y flexible, adaptada a profesionales en activo, recién titulados y universitarios de último curso, destacan sus impulsores.

El sistema permite a los alumnos avanzar desde una microcredencial de corta duración hasta completar un máster universitario, combinando bloques de aprendizaje en función de su tiempo y objetivos. Además, el coste se distribuye por módulos cursados, lo que aporta flexibilidad también en la inversión económica, agregan las mismas fuentes.

La oferta académica se articula en seis áreas clave: Derecho de la Empresa, Fiscalidad Corporativa, Dirección Financiera, Transformación Digital e Innovación, Mejora Competitiva y Liderazgo y Cambio. Los primeros programas en ponerse en marcha corresponden a las tres últimas áreas.

«Este sistema evita la rigidez de la formación tradicional y conecta la universidad con las necesidades reales de las empresas», destacan desde la organización. Las sesiones se desarrollarán en formato executive, con horarios adaptados a profesionales.

El Campus Cámara CEU permitirá además a las empresas beneficiarse de formación bonificada, de modo que la inversión pueda recuperarse a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, favoreciendo la actualización de competencias de sus equipos.